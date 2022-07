Chivas se encuentra sumido en una severa crisis de resultados debido a que no conoce el triunfo pese a que ya disputó seis compromisos del Apertura 2022; sin embargo, el entrenador rojiblanco Ricardo Cadena no duda de su capacidad y confía en que es el entrenador ideal para conseguir revertir el mal arranque de torneo, principalmente en el ámbito ofensivo.

“De mi parte ¿qué puedo hacer? Trabajar, seguir buscando los medios para encontrar ese gol. Tenemos gente que ocupa lugares ofensivos que hemos estado procurando darles esa parte de responsabilidad con Zaldívar, Tepa o un Ormeño, pero no son únicamente ellos. Hemos estado trabajando con Fer, Alexis, Cone, Sebas, es una responsabilidad de todos y me incluye el darle las herramientas y trabajar. Me siento con la capacidad de sacar al equipo adelante, con la capacidad de encontrar ese gol que nos permita sumar de a tres”, aseguró en conferencia de prensa.

El Guadalajara vive su peor inicio de torneo goleador en casa en su historia, ya que acumula 360 minutos sin poder celebrar su primer gol frente a su afición en el semestre, por lo que el timonel del Rebaño prometió más y más trabajo para revertir esta situación.

“Asumirlo con total compromiso y responsabilidad. No hemos logrado convertir en casa, hemos generado ocasiones y no hemos estado finos. Tenemos que seguir trabajando, insistiendo, no podemos tirar la toalla. Tengo que estar más fino, tengo que trabajar más. Concentrarnos en anotar goles, porque los partidos se ganan con goles”, explicó.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara continuará cumpliendo con compromisos amistosos para ganarse unos dólares y ahora el miércoles se enfrentará a Los Angeles Galaxy en California, para regresar y el viernes cumplir con el compromiso de la jornada 7 de la Liga Mx visitando a Mazatlán.

