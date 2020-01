No voy a pedir jugadores, pero puede haber una sorpresa: Tena

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, negó casi por completo la posibilidad de sumar a un refuerzo tras la intempestiva salida de Víctor Guzmán al destaparse un escándalo de dopaje que forzó su salida de la plantilla rojiblanca y su retorno a Pachuca, aunque "no cierro la puerta" a una probable sorpresa en este mercado de transferencias, que cierra el 31 de enero.

�� Nuestro partido ante Pachuca está cerca y nosotros no dejamos de prepararnos para luchar por el triunfo ������ pic.twitter.com/5wTjsr7zMd — CHIVAS (@Chivas) January 15, 2020

El entrenador del Rebaño Sagrado compareció la tarde de este miércoles -un día después a lo acostumbrado- a la conferencia de prensa, que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle, previa a la segunda jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y en la que visitarán a los Tuzos, coincidencialmente, en el Estadio Hidalgo.

El "Flaco" Tena ante la primera consulta, resolvió que "de entrada, estamos bien así. Creo que seguimos teniendo un plantel muy fuerte, muy competitivo, nunca se cierra la puerta, nunca se sabe de donde salta alguna sorpresa, todavía hay hasta el 31 de enero, pero el plantel quedó fuerte. Repito, sí nos ha dolido mucho (la salida de Víctor Guzmán), sí teníamos muchos planes y habíamos hecho muchos esquemas contando con él, pero lamentablemente se da esto, pero seguimos teniendo un plantel muy fuerte, seguimos trabajando en hacerlo que funcione como equipo".

El estratega rojiblanco, ante la insistencia, recalcó con algo más de contundencia que "yo no voy a pedir más jugadores, así estamos bien. Yo no cierro la puerta, porque por ahí aparece una sorpresa antes del 31 de enero, pero así estamos bien. No voy a pedir más y no me cambia en nada los planes (la salida del "Pocho"), seguimos viendo, seguimos teniendo buen plantel, seguimos teniendo buenos jugadores, Nos hubiera encantado seguir con él (Víctor Guzmán), repito, cuatro semanas que estuvo acá fue extraordinario y estábamos felices con su contratación, ahora nos tenemos que adecuar a las circunstancias, pero no es mi idea pedir más jugadores".