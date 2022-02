El conjunto rojiblanco no ha tenido el inicio esperado en el Torneo Clausura 2022.

Para esta nueva campaña el Club Guadalajara debe cumplir con la misión de resarcir los errores del pasado reciente y en estos primeros duelos del Torneo Clausura 2022 apenas han sumado cuatro puntos de nueve disponibles, producto de un triunfo, una derrota y un empate, por lo que esta Fecha FIFA les servirá para pulir detalles de cara a la Jornada 4 ante Juárez FC.

José Juan Macías acepta que se equivocó

El atacante del Rebaño Sagrado admitió que no fue buena idea irse a Europa antes de haber obtenido mayor fogueo en la Liga MX, así lo reveló Jesús Martínez, presidente de Pachuca con quien sostuvo una charla: “Otro que está muy preparado, pero se fue muy chavo y yo se lo dije al papá. No era momento que se fuera, pero también nosotros debemos de ser muy respetuosos Eugenio Pizzuto, si este muchacho hubiera estados con nosotros 2 o 3 años más, como ahora el mismo Macías, que hace poco hable con él y me dijo: ‘que razón tenía usted presidente de que tenía que seguir fogueándome y después irme a otro nivel de equipo’”, comentó Martínez en el postcast Dueños de la Pelota.

Chivas Femenil quiere ser líder en todo

Chivas quiere ser el equipo dominante de toda la Liga Femenil. La mediocampista Rubí Soto aseguró que en el Guadalajara sí existe presión porque están en constante búsqueda de crecimiento en el Clausura 2022: “Sí es un poco de presión. No como lo mencionan las personas, creo que hemos tenido varios torneos en los que no hemos estado invictas, ni en primeros lugares y creo que esta vez estamos un poquito con presión porque no queremos perder ningún partido ni de visita ni de local, queremos seguir manteniéndonos en el primer lugar".

Chivas cambios número para JJ Macías

Guadalajara confirmó el regreso del atacante de 22 años para que se una al plantel en el Torneo Clausura 2022, por ello le cambiaron el número con el que inicialmente lo habían regsitrado ante la Liga MX, pues pasó de ser el 32 al 7, además de que informaron que de común acuerdo con el goleador se tomó la decisión de que JJ busque mayor experiencia antes de volver a salir del equipo que lo vio nacer como futbolista.