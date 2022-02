La semana arrancó plagada de información en torno a Chivas que ya sabe cuándo disputará el partido pendiente contra FC Juárez, además de que Marcelo Michel Leaño ya tiene nociones de cuándo podría emplear a José Juan Macías en el terreno de juego.

Ya hay fecha

La Liga confirmó que el partido pendiente de la jornada 4 entre FC Juárez y Chivas se disputará este miércoles 9 de febrero en punto de las 19 horas del tiempo del centro del país, gracias a que hay mejores condiciones climatológicas.

José Juan Macías ya llegó a Guadalajara

Después de un viaje de más de 10 horas, José Juan Macías arribó a la Perla de Occidente y aseguró llegar comprometido en busca de ganarse un lugar en el Rebaño Sagrado, donde confía en que será feliz.

Bromeó con aficionado del Atlas

En el aeropuerto de Guadalajara, Macías atendió a aficionados que le pidieron fotos o saludos en video, en donde a un aficionado de los Zorros que se le acercó le dijo “arriba las Chivas, hermano”, provocando la sonrisa del seguidor rojinegro.

Damm, lejos de Chivas

Pese a los ofrecimientos de la directiva del Atlanta United por ceder a Jürgen Damm a Chivas, la directiva no ha aceptado el trato debido a que no está en los planes y no podrían registrarlo para este torneo.

Molina regresó a entrenamientos

El capitán del Rebaño, Jesús Molina ya se reintegró a los entrenamientos colectivos con la plantilla del Rebaño Sagrado tras obtener resultado negativo a COVID-19 que lo marginó unos días de las prácticas grupales.