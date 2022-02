Chivas tiene nuevo delantero. Durante la madrugada de este lunes José Juan Macías arribó a Guadalajara para concretar su fichaje con el Rebaño Sagrado y ponerse a las órdenes de Marcelo Michel Leaño asegurando que como rojiblanco puede ser feliz, además de que el sueño europeo está en pausa.

“Hay prioridades en la vida que quiero poner claras y una de ellas es ser feliz y lo encuentro acá. Mi etapa en Europa la voy a dejar a futuro, lo único que quiero es jugar y ser feliz, y creo que lo voy a retomar acá”, detalló a su llegada al aeropuerto de la capital de Jalisco.

El delantero de 22 años está convencido de que no tiene un lugar asegurado en el once titular de la escuadra tapatía, por lo que admitió que regresa al futbol mexicano a competir y tratar de ganarse un lugar, ya que aseguró que vuelve a la Liga Mx por decisión propia.

“Estoy muy feliz de regresar a casa, más allá de que lo que se contó que pasó en Europa, estoy feliz. Vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas. Regresé por propia elección", explicó.

¿Por qué regresó José Juan Macías?

El delantero mexicano no encontró regularidad en el conjunto del Getafe debido a una serie de lesiones que le impidieron alcanzar su mejor versión futbolística, según lo confirmó el mismo atacante: “retomar mi nivel futbolístico porque no he tenido tiempo, tuve desgarres en la pantorrilla que no me dejaron entrenar durante los últimos tres meses que recaí”.