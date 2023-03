La derrota sufrida en la edición del Clásico Nacional no pasó desapercibida por el entrenador de Chivas, Veljko Paunovic, quien antes de iniciar la conferencia de prensa envió un mensaje a la afición, pidiéndoles perdón por la escandalosa derrota y aseguró que aprenderán y se fortalecerán de este trago amargo contra América.

“Me gustaría pedir perdón a nuestra afición por esta derrota. Han estado excepcionales, apoyando al equipo (…) Volveremos a ilusionar, les prometo que volveremos a ilusionar a la afición que nos demostró lo grande y fuerte que es. No nos queda más que seguir trabajando para llegar a la altura de poder ganar partidos importantes en este estadio y ojalá sea en la Liguilla” Volveremos a ilusionar, volveremos a ser fuertes y la próxima vez, aprenderemos de todo lo que nos ha planteado esta experiencia, porque esto es Chivas”, declaró el estratega serbio.

Paunovic está convencido de que su equipo aún puede mejorar mucho más, por lo que tratará de aprovechar al máximo este descalabro para atender ciertas deficiencias y corregirlas, ya que entendió que rivales de ese calibre son los que enfrentará an la Liguilla.

“Tenemos que mejorar, no me cabe la menor duda de que este equipo tiene mucho margen de mejora. Estoy agradecido de tener un grupo como este que aceptan y asimilan las cosas muy bien. El aprendizaje de este partido es que esto es lo que nos va a esperar en la Liguilla, así serán los partidos en Liguilla, así van a ser los rivales y así es donde tenemos que mejorar y en eso me voy a enfocar a partir de ahora”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol deberá detener su actividad a nivel de clubes durante una semana, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota dentro de un par de semanas, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

