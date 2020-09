Peláez confirma que fue su decisión contratar a Vucetich en Chivas

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, confirmó en una entrevista exclusiva con Marca Claro que fue su decisión contratar a Víctor Manuel Vucetich como técnico en reemplazo del destituido Luis Fernando Tena y aseguró que fue su mejor elección, por lo que agradeció al propietario Amaury Vergara la libertad en la parte deportiva para confeccionar el plantel rojiblanco.

El directivo del Club Deportivo Guadalajara, durante su intervención vía telefónica con Marca Claro, afirmó que "empezamos este nuevo proceso bien, con algunos triunfos. Ya estamos en una posición interesante, quinto-sexto lugar empatado ahí con Pachuca. Sabemos que tenemos muchas cosas que hay que mejorar, se corrige en los entrenamientos, pero siempre con una gran comunicación. Estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo que se esta haciendo y muy ilusionado con que vamos a cumplir con uno de los objetivos, ojalá sea en el corto plazo que nos hemos trazado (calificar a la Liguilla)".

Peláez, en cuanto a la decisión de Vucetich de alterar a sus porteros tras los errores de Antonio "Toño" Rodríguez, consideró que "estamos trabajando, obviamente, tenemos una gran comunicación. No me sorprende lo que está pasando, porque recordemos que con Víctor (Vucetich) en otros equipos, en Tecos tenía porteros y jugaba uno, jugaba el otro. Nosotros no tenemos dos, tenemos tres o cinco, porque también tenemos a un portero subcampeón del mundo (Eduardo García) que viene de abajo y dos de gran nivel, entonces, lo que queremos es crear competencia".

El director deportivo de las Chivas añadió que la portería "lamentablemente es una posición, donde si fallas es gol y se puede perder. Porque puedes fallar en defensa, en mediocampo, en ataque y puedes tener otra oportunidad después de corregir, en la portería es difícil, pero estamos muy tranquilos, porque confiamos y estamos muy conscientes de lo que es Toño (Rodríguez), lo que es (Raúl) Gudiño, el Wacho (Miguel Jiménez) y lo que son los otros dos porteros (Raúl Rangel y Eduardo García) que vienen de abajo apretando. Tenemos unas muy buenas Fuerzas Básicas y estamos tranquilos. Los errores se van a seguir comentiendo y finalmente el éxito esta basado en una consecusión de errores, de los que vas aprendiendo y vas corrigiendo".

Ricardo Peláez analizó el cambio de entrenador en el Guadalajara y señaló que "Víctor (Vucetich), un técnico ganador, un técnico que tiene muchas herramientas. Primero que nada, es un gran ser humano, trabaja muy bien, esa es la realidad, tiene una gran comunicación con directiva, con su cuerpo técnico, se siente muy sólido y lógicamente con los jugadores. Es un técnico que observa desde el primer día, no ha faltado a un partido de la Sub-17, de la Sub-20, de Expansión, muy cercano también en ese aspecto y tenemos una gran comunicación, cuestionamientos permanentes. Entonces, creo que hemos hecho un buen equipo, yo agradezco a Amaury Vergara la libertad que me brindó para poder escoger a este gran entrenador, ganador, el más ganador mexicano".

