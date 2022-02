Algunos analistas consideran que José Juan Macías se ha dado cuenta de que no es sencillo emular los logros que consiguieron Hugo Sánchez o Rafael Márquez en Europa, por lo que deberá volver a Chivas a demostrar su calidad en el Clausura 2022.

El narrador y analista, Enrique Bermúdez de TUDN, piensa que el delantero del Guadalajara deberá cambiar de actitud aunque considera que tiene la fortaleza para aprender de la mala experiencia que tuvo en el futbol del Viejo Continente.

“Tiene madurez y fuerza para superar lo del Getafe que fue un fracaso para un jugador que tenía una mentalidad de triunfar y de llegar lejos. Hablaba de que quería ser como Hugo o Rafa Márquez y ya vio que no es tan fácil”, declaró en Línea de 4.

El ‘Perro’ destacó que la personalidad polémica de ‘Hugol’ le ayudó a sobresalir y convertirse, según él, en el mejor futbolista mexicano de la historia: “Hugo me decía ‘me criticaban por el ego, si no hubiera sido por ese ego no llego a conseguir lo que conseguí’. Su seguridad en sí mismo, su convicción lo hizo el mejor futbolista del planeta mexicano y abajito Rafa Márquez.

¿Cuándo debutará José Juan Macías con Chivas?

El delantero del Guadalajara no estará disponible para el partido de este miércoles contra FC Juárez debido a que presentará los exámenes médicos faltantes, por lo que se analizará si está en condiciones físicas para ser elegible en el duelo contra Tigres del próximo sábado.