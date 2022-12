El Director Deportivo del Rebaño habría entablado negociaciones durante la Copa del Mundo, pero el club de la MLS no respetó el acuerdo.

Chivas ya está comenzando a dar indicios de la planeación deportiva que está organizando Fernando Hierro, en donde una de las prioridades era apuntalar al plantel rojiblanco de cara al Clausura 2023 con refuerzos, en donde una de las posiciones más solicitadas por los aficionados es la delantera, aunque el panorama se complicó.

A lo largo del 2022 el Guadalajara sufrió para poder lastimar a los rivales, por lo que el nuevo cuerpo técnico comandado por Veljko Paunović ha estado analizando a detalle a cada uno de los elementos con los que cuenta en la delantera, en donde no estaría del todo convencido de ellos y habría solicitado la incorporación de otro centro delantero.

Es por eso, que durante la Copa del Mundo, el nuevo director deportivo rojiblanco, Fernando Hierro, habría entablado conversaciones con la directiva del Cincinnati FC para negociar el traspaso de Brandon Vázquez al Rebaño, en donde según Fox Sports, ya habrían alcanzado un acuerdo de palabra, misma que no se respetó cuando el chiverío realizó la oferta formal, por lo que se colocó un ultimátum de parte de los tapatíos, pero sin recibir respuesta alguna de parte de la escuadra de la MLS.

“De acuerdo con información de nuestro reportero Rodrigo Camacho, ya había acuerdo de palabra entre ambos directores deportivos, pero el club de la MLS no aceptó la oferta formal y las pláticas terminaron por romperse cuando el Guadalajara no obtuvo respuesta alguna (...) Y es que después de negociar durante un mes por el futbolista, Fernando Hierro le dio un ultimátum al Cincinnati FC para aceptar la propuesta, pero el equipo estadounidense no se pronunció al respecto”, explica el medio antes citado.

¿Qué sigue en la pretemporada de Chivas?

Tras culminar sus partidos de la gira por España contra Getafe y Athletic de Bilbao, el Rebaño entrenó este lunes en Lezama, para posteriormente emprender el viaje rumbo a la Perla de Occidente, por lo que los jugadores recibirán el martes como día libre y el miércoles regresarán a entrenar a Verde Valle para preparar el debut en la Copa Sky el próximo 16 de diciembre contra Mazatlán.

