"Que se quede un buen rato en Chivas": El reiterativo consejo de Luis Fernando Tena a José Juan Macías en la fiesta de aniversario del Estadio Akron

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, regresó el jueves al redil tras superar su contagio de coronavirus o Covid-19 y lo hizo justo para llegar a la celebración por los 10 años del Estadio Akron, una fiesta en la que no perdió la ocasión para reiterarle a la joya de la cantera rojiblanca José Juan Macías su consejo de permanecer en la plantilla al menos durante esta temporada atípica del futbol mexicano.

El estratega del Rebaño Sagrado, de 62 años de edad, se mantuvo en observación contante por parte del cuerpo médico de la institución tapatía al ser parte del "grupo de riesgo" de la pandemia del coronavirus o Covid-19 y el jueves tras recibir la segunda prueba PCR con resultado negativo recibió el alta para volver a dirigir el entrenamiento del plantel en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, con miras a la visita del domingo a Santos Laguna.

Los rojiblancos cierran el sábado su preparación para la visita a Torreón (Chivas)

El "Flaco" Tena, quien volvió a la casa club de los rojiblancos, no perdió la oportunidad de participar además en los festejos del décimo aniversario del Gigante de Zapopan y en el que dio una nueva muestra de su particular personalidad al solicitarle en plena transmisión de Chivas TV a la joya de la cantera tapatía: José Juan Macías, que no se vaya en este mercado de transferencias y lo que causó gracia entre los presentes por su ocurrencia característica.

Fresca mañana para seguir con los trabajos de cara al duelo vs. Santos.



¡Vamos, vamos Chivas! ������⚪️#VolverteAVer pic.twitter.com/w47atZenK2 — CHIVAS (@Chivas) July 31, 2020

El entrenador del Club Deportivo Guadalajara, quien este domingo regresará al banquillo para dirigir su primer partido tras perderse el debut en el Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX por su contagio, respondía a una pregunta del plantel de periodistas invitados en el momento que surgió su ocurrencia con Macías y señalaba que "ojalá que sí, tenemos muy buen plantel, muy unido, una armonía en el vestidor".

Tena agregó, durante su intervención, que "extrañamos el impulso de nuestra gente, para nosotros es vital, porque nos impulsan en casa, nos impulsan afuera, pero tenemos muy buen plantel" y entonces, cambió por completo su idea e improvisó un extraordinario momento en la transmisión al señalarle a "Kike (Enrique Noriega), nada más dile ahí a JJ (Macías) que no se vaya, que nos vaya aquí a abandonar, que se quede aquí un buen rato". Lo que generó las risas nerviosas en el joven delantero, quien se encontraba en el Estadio Akron, junto al periodista de Chivas TV, en la fiesta del aniversario del Gigante de Zapopan.