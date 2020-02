¿Quién debería ser el delantero titular en Chivas para la próxima fecha?

1️⃣2️⃣2️⃣ días tuvieron que pasar para que Oribe Peralta firmara apenas su segundo gol con la camiseta de #Chivas. Lo hizo por primera vez el 1° de octubre en la #CopaMX. 4️⃣9️⃣6️⃣ días pasaron desde que el 'Cepillo' anotó su último gol en la #LigaMX. Lo hizo por última vez el 21 de septiembre de 2018, como delantero del #América. . ¿Tenemos a Oribe de regreso? ��

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Feb 1, 2020 at 12:30pm PST