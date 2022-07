El tema de refuerzos en Chivas es uno que inquieta en demasía a los aficionados del Guadalajara debido a que consideran que no cuentan con los jugadores suficientes para ser protagonistas en el torneo, por lo que ahora la polémica se está suscitando debido a una serie de declaraciones de Alfredo Talavera y Ricardo Peláez.

Hace unos días, el guardameta reconoció que hubo acercamiento de parte de la directiva rojiblanca por incorporarlo a sus filas, situación que desmintió el Director Deportivo del Guadalajara al asegurar que el Rebaño no buscó al cancerbero, sino que fue ofrecido por el representante del futbolista.

“Escuchaba que le preguntaban a Talavera si tuviste contacto con Chivas: “sí” y sí lo tuvo, no mintió, dijo la verdad, pero faltó decir que fue por parte de su representante el que nos habló, nos lo ofreció y nosotros dijimos que no, que muchas gracias”, declaró Peláez a TUDN.

Por su parte, el nuevo portero de FC Juárez habló a su llegada a Guadalajara para enfrentarse este sábado a Chivas, en donde aseguró que las charlas las propiciaron la directiva del Rebaño cuando aún estaban en competencia en el Clausura 2022.

“Vamos a llamarle una descoordinación. No se dieron los tiempos porque ellos aún seguían jugando su Liguilla y no podíamos estar platicando de eso. Las oportunidades se dan, si no se pudo concretar, no hubo más platica de ellos hacia nosotros, porque fue una realidad y así son las cosas”, concluyó Talavera.

