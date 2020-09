Raúl Gudiño siembra incertidumbre al no tener asegurada la titularidad en Chivas | Video

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, compareció este martes a la video conferencia de prensa y platicó de los pecados cometidos en los partidos frente a Necaxa y Mazatlán, de los que afirmó que muchas veces es cuestión de fortuna, por lo que también sembró cierta incertidumbre sobre su futuro en el redil al no tener asegurada la titularidad en el arco rojiblanco.

El arquero canterano del Club Deportivo Guadalajara asistió a la ahora tradicional video conferencia tras la sesión de entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle pensando en la décimo tercera jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, en la que habló del tema de la titularidad en el pórtico de los tapatíos, la ausencia del capitán Jesús Molina por una lesión, y su situación contractual con el Rebaño Sagrado.

Gudiño sorprendió a todos los representantes de medios presentes en la video conferencia al sembrar algo de incertidumbre en cuanto a su continuidad en la plantilla rojiblanca al señalar que "estamos en pláticas con Ricardo (Peláez), pero no sabemos qué vaya a pasar, veremos qué se presenta en un futuro. Como lo dije anteriormente, ahora estoy en Chivas y muy contento". Esto, luego de su tercer partido seguido como titular en el arco del Guadalajara, durante la victoria sabatina 2-1 sobre Mazatlán en el Estadio Akron.

El portero de las Chivas, precisamente en cuanto a su competencia interna con Antonio "Toño" Rodríguez, reconoció que "(la titularidad) se gana día tras día. Me he sentido muy bien, he salido contento con los partidos, en los entrenamientos se está peleando un puesto, se está luchando por estar en ese 11 titular". Sobre los errores recientes, consideró que "son jugadas difíciles, pero trabajo para resolverlas de mejor manera. Fueron tiros complicados, ante Necaxa no se ve el balón, mi primera reacción es atajar el balón y como me enseñaron de niño, el balón no entra y de cualquier manera sacarlo" y agregó que "ante Mazatlán, voy corriendo y alcanzo a dar manotazo a una mano y a veces es un poco de fortuna, no he corrido con ese tipo de cosas (suerte), pero trabajo para dar una mejor salida en ese tipo de jugadas. Los equipos siempre trabajan para sumar de tres y ver que el nivel de la liga crezca y mi opinión es que nadie es favorito".

Raúl Gudiño también tuvo palabras de opinión sobre el esguince en la rodilla izquierda que sufrió el capitán Jesús Molina en la victoria sobre Mazatlán y que dejará fuera de acción por al menos dos semanas y comentó que "en el equipo, un jugador como Molina, siendo capitán, es un gran referente. Pero está hecho para eso, no dependemos de un jugador, tenemos jugadores capaces que pueden estar ahí y ayudar al equipo de esa manera, para eso trabajamos y por eso se llama un equipo. El que esté lo va a hacer muy bien". El arquero de las Chivas reveló que "he tenido contacto con gente de selección, no era lo que uno esperaba, son ese tipo de cuestiones pero se me requería en Selección, iba, lo hacía de la mejora manera para estar en forma. Es una gran motivación que me tomen en cuenta y que estén al pendiente de uno".