La preocupación sigue en el Club Guadalajara porque Alexis Vega no ha renovado su contrato y Rayados de Monterrey es uno de los principales clubes en la Liga MX que pretende los servicios del goleador, pero no conformes con ello, también tienen en la mira a otro elemento que fue clave en el trabajo de Víctor Manuel Vucetich cuando estuvo en la Perla Tapatía.

El Rey Midas dejó una buena imagen en varios elementos que se convirtieron en sus piezas claves durante su gestión al frente del Rebaño Sagrado y más allá de que los resultados no fueron los que se esperaban al inicio de su contratación, hay varios futbolistas que le agradecen la oportunidad porque hoy los tiene en el primer equipo tapatío.

La intención de La Pandilla es no quitar el dedo del renglón para ir con todo en busca de convencer a Alexis Vega para que se vista de Rayado en la próxima campaña o a más tardar en enero del 2023, cuando el futbolista de Chivas podría marcharse gratis al club que más le convenga en caso de que no firme la renovación de su contrato con los rojiblancos, pero no es el único deseo de Vucetich para llevarlo a la Sultana del Norte.

El otro jugador que busca Monterrey en Chivas

Según reportes del periodista Jesús Hernández de La Afición, el Rey Midas tiene en el radar al mediocampista Alan Eduardo Torres, un jugador que el experimentado timonel subió al primer equipo y se ganó la titularidad bajo su gestión, sin embargo con Marcelo Leaño el joven de 22 años ha perdido regularidad y no luciría extraño que le abrieran las puertas para que tome mayor fogueo.

“Tengo una exclusiva para La Hora de Willie. Vucetich quiere llevarse a un contención. Uno de los morros (sic) de acá. Se llama Alan Eduardo Torres. Contención fijo. Número 29. Era delantero, pero es de esos que le dijeron: ‘¡Aguántame! Te vamos a recorrer. Es un contención con mucha salida. Vucetich lo consolidó y le dio muchos minutos. Con él jugó casi todos los minutos. Tiene 22 años. Es de El Barrio de Analco. Es un chavo que ahorita no está jugando y que Vucetich ya lo está sondeando para llevárselo”, fue lo que dijo el comunicador en el programa La Hora de Willie.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!