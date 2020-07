Revelado: Jesús Angulo descartó que le pesara el escudo de Chivas en su proceso de adaptación al Guadalajara

Jesús Angulo, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, analizó el desempeño que mostró el equipo rojiblanco en la vuelta del futbol mexicano tras la victoria 2-0 sobre Atlas, en un especial Clásico Tapatío de la Copa por México de pretemporada y en la que fue protagonista al asistir el primer tanto y anotar el gol que selló el triunfo en el Estadio Akron, 112 días después del último partido en ese escenario: un empate 1-1 con Monterrey en la décima jornada del cancelado Clausura 2020 de la Liga MX, el 15 de marzo.

El volante del Rebaño Sagrado, luego de participar este lunes en la sesión de entrenamientos que dio inicio a la quinta semana de la preparación para el próximo Torneo Apertura o también llamado Guardianes 2020 de la Liga MX en las canchas de la ciudad deportiva de Verde Valle, ofreció una video conferencia de prensa organizada por la institución tapatía en la que habló del desempeño del plantel en su regreso a la acción y su adaptación en el plantel.

Angulo asistió a Macías en el primer tanto y anotó el segundo (Chivas)

El "Canelo" Angulo se confesó "contento por el resultado y por el desempeño del grupo. Me sentí muy bien, más acoplado y eso te va ayudando a que te sientas mejor en el terreno de juego. El equipo se vio muy bien, muy unido y eso es importante para sacar mejores resultados" y añadió sobre el regreso que "me he sentido mejor. Conforme pasa el tiempo me voy sintiendo mucho más cómodo, a gusto y más acoplado al grupo, que es lo importante. Ya con el tiempo vendrán mejores cosas y mejores resultados también".

El mediocampista de los tapatíos afirmó que "el equipo se comportó a la altura, excelente, dimos un partido que a pesar de los 100 días que llevábamos sin tener una actividad así, creo que se nos dio muy bien. Ha sido muy difícil, pero también nosotros hemos sabido llevar esta parte de esta contingencia, toda la cuarentena la trabajamos bastante bien, hicimos lo que teníamos que hacer y cada quien hizo lo que le tocaba, eso nos ayudó a regresar mejor y las cosas que faltan por mejorar, con el tiempo se irán mejorando y vamos a hacer un buen torneo".

Angulo, en cuanto a su adaptación al plantel, reconoció que "si sentí que me costó bastante, como mucha gente dice que pesa el escudo, pues no siento así. Siento que hay mucha competencia en el equipo, hay muchos compañeros que pueden hacerlo de la mejor manera en esa posición y eso también es algo que te hace sacar lo mejor de ti y que te hace querer mejorar cada día. Me he sentido mejor, mucho más cómodo, adaptado y eso me va a ayudar. No sabría decir por qué me costó la adaptación, pero lo importante es el presente y ahora me siento bien" y de su posible titularidad agumentó que "no sé si sea la mejor opción, pero voy a dar lo mejor de mi en cada partido, cada entrenamiento y ya será decisión del profe (Luis Fernando Tena) a quién va a meter".