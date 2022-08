Para Camilo Romero es una realidad que el único responsable de lo que ha ocurrido en el Club Guadalajara en los años recientes es el director deportivo, Ricardo Peláez, ya que desde su punto el vista Amaury Vergara siempre ha tratado de invertir de la mejor manera, pero si los refuerzos y los técnicos no rinden como se espera no es culpa del dueño.

El exdefensor, quien ahora es analista para una radiodifusora de Guadalajara, explicó las razones por las que Peláez Linares debe dar la cara ante la crisis que se ha vivido desde que llegó en el 2019, pues su arribo a la institución se dio como una solución y es un hecho que se ha quedado corto en cuanto a los resultados ofrecidos durante su gestión.

“Yo creo que Amaury no, porque a final de cuentas Amaury apuesta proyectos que son de inversión y ha invertido un dinero muy considerable para la institución. Yo le daría mucha responsabilidad a Ricardo (Peláez) que en su momento decidió por elementos que creía que le iban a hacer bien a la institución y no lo han sido”, comentó el Chavalón en entrevista para La Afición.

Los principales errores de Peláez en Chivas

En este sentido, Camilo Romero puntualizó que parte de las peores decisiones del dirigente han sido la elección de refuerzos, pues en el 2019 gastaron más de 50 millones de dólares que no han dado resultado, además de que para este Apertura 2022 también ficharon a jugadores que están en la baca como Alan Mozo y Santiago Ormeño: “Apostó en refuerzos que no le vienen bien a la institución, que no le han dado el Do de pecho a la institución; no lo digo yo, ahí están los números y que han sido no muy buenas apuestas, por eso es la necesidad también de que volteen a ver la cantera por necesidad”.

“Guadalajara estaba estancado porque tenías 8 refuerzos que no venían dando los resultados y que hoy por hoy no vemos, no estoy criticando los jugadores, estoy hablando de una realidad. Tienes a Mozo en la banca, tienes a Ormeño en la banca, tienes al Chicote (Calderón) en la banca, que son jugadores que fueron hasta caros para la institución Y esa es la realidad, que bueno que están en Guadalajara porque hay que tener buena banca, pero al final los jóvenes son los que están dando la cara por la institución y eso a mí me alegra”, abundó Romero.

