Las Chivas de Guadalajara recibirán a los Pumas de la UNAM este sábado en un partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2022 con la única misión de obtener un triunfo que significaría seguir a la alza y meterse de lleno en la pelea por un lugar en la clasificación a la Liguilla con 15 puntos.

Desde hace casi 20 años la rivalidad con los universitarios fue en aumento de manera considerable, ya que el Rebaño Sagrado y los felinos se enfrentaron en una lucha por el título en el 2004, donde finalmente los capitalinos se proclamaron campeones, sin embargo en ese torneo Clausura fue el entonces dueño de los rojiblancos, Jorge Vergara quien encendió los ánimos con sus polémicos desplegados.

Antes de disputar el campeonato, Chivas se impuso a los del Pedregal en la campaña regular y esto motivó a que Vergara Madrigal publicara aquí famoso despegado: “Parece que vi un lindo gatito”, provocando el enfado de los aficionados y de algunos jugadores como Ailton da Silva, quien más tarde cobró venganza en la Final sacando una camiseta con dedicatoria especial: “Gatitos ni madres”.

Vergara fue clave en la rivalidad de Chivas y Pumas

Uno de los actores principales de aquella Final, José Luis Parejita López, exjugador de Pumas recordó que a partir de esos duelos por el trofeo del futbol mexicano los encuentros entre estos dos equipos nunca volvieron a ser los mismos, por lo cual vaticina un buen partido el que sostendrán en el Estadio Akron este sábado a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

"Fue una final bastante rara en el aspecto en que se empezaron a echar cosas extra cancha, pero se vivió muy intenso y sobre todo los duelos ante Chivas se vivieron de diferente manera después de esa final. La gente lo ve con otros ojos. Lo que era Pumas vs América se ha vivido de otra manera, ahora (el Chivas vs Pumas) lo ve la gente de otra forma, tiene un toque especial para cierta afición, pero no se puede comparar contra América", comentó el Parejita a Marca Claro.

