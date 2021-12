La primera anotación de Roberto Alvarado con las Chivas de Guadalajara no solo representó una inyección importante de confianza en el triunfo sobre los Rayos de Necaxa 4-0 en el primero de los dos duelos que sostuvieron la tarde de miércoles, pues también le dio la pauta al atacante para pensar en que su estancia como rojiblanco será más exitosa de lo que se imaginaba.

El flamante refuerzo se hizo presente con el 2-0 sobre los Rayos apenas al inicio de la segunda mitad y con ello redondeó sus primeros días como jugador del Rebaño Sagrado donde todo ha ido “viento en popa”, con lo cual al final del duelo el seleccionado mexicano manifestó el dulce sabor de lo que ha significado portar la camiseta del equipo más importante del futbol mexicano.

"Se siente chingón ponerte la playera de Chivas y como dije ayer quiero dejar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Contento por poder debutar con el equipo y más contento por haber metido mi primer gol. Sí me costó un poco, es mi primer partido con mis compañeros, pero creo que conforme pase el tiempo me iré adaptando, feliz por la anotación y el triunfo”, explicó el “Piojo” con una evidente sonrisa en declaraciones recogidas por el portal de Mediptiempo.

Roberto Alvarado espera debutar en el Clausura 2022

El futbolista surgido del Celaya confía en que su trabajo en estos primeros días con Chivas le permita ganarse un lugar en la plantilla de Marcelo Michel Leaño en el duelo de la Jornada 1 frente a Mazatlán en el Estadio Akron a partir de las 21:00 horas que se disputará el domingo 9 de enero en lo que será la presentanción del equipo tapatío en casa frente a su afición.

"Dios quiera que me toque jugar (en el debut de Chivas en el torneo) y poder hacer un gol, sería un sueño, ojalá se me dé. Uno siempre lo que necesita es hacer goles y dar asistencia, ojalá me vaya bien y pueda regalarle muchos triunfos a la afición de Chivas", añadió Alvarado.