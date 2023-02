El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Rubén Fernando González, confirmó este miércoles a través de una amena entrevista rojiblanca en un Spaces de Twitter que esta nueva versión del equipo con el serbio Veljko Paunovic en el banquillo: "Está para ser campeones". Su declaración se da tras una maravillosa primera mitad del calendario oficial del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, que los ubicó con 15 puntos en el quinto lugar de la tabla general de posiciones.

El portentoso canterano del Rebaño Sagrado, quien regresó en junio de 2022 al redil proveniente de Necaxa, fue entrevistado en la cuenta oficial de los rojiblancos en Twitter y refirió que se siente: "Bien, con confianza. Creo que la confianza que me ha dado tanto el entrenador como los compañeros la he podido llevar a cabo y feliz, es algo bonito estar representando a Chivas y estar jugando, demostrarlo, qué puedo decir".

El Oso González, como cariñosamente se le apoda al volante de contención de las Chivas, fue consultado sobre la clave de la evolución que ha mostrado en este Clausura y afirmó que ha sido clave: "El trabajo y no bajar los brazos, es algo que me caracteriza. Es algo que me gusta hacer, que es lo que tengo en mente y es seguir por ese camino; siempre hablando con mi familia es decirles: no pues, es trabajar y trabajar, ya llegará su momento y cuando este el momento, aprovechar eso".

El mediocampista canterano fue interrogado sobre lo que destaca en el equipo y refirió que: "La mentalidad, nos hemos enfocado mucho en querer ganar, en estar arriba, en no soltar los lugares, el apoyarnos, todos juntos en la cancha. La confianza que nos tenemos el uno al otro, hablando en general, desde los que juegan, los que están en la banca y a los que a veces no les toca estar convocados, a algo que sabemos también, que la competencia interna está muy buena, que todos estamos dispuestos para el que le toque jugar, pues apoyar y apoyarnos".

González fue consultado por el usuario Juan José Arias sobre su retorno al redil a mitad del año pasado desde Aguascalientes y reveló que "fue algo que cuando supe, no lo dudé. Mi familia sabe que del momento que salí siempre tuve la esperanza y la espinita de regresar y me enorgullece estar aquí y representar a Chivas".

Arias repreguntó al Oso en su oportunidad y le soltó: ¿Para qué está el Rebaño? El volante de contención contestó sin titubear y aseveró que "en mi opinión, está para ser campeones. Siempre es la mentalidad que debemos tener aquí en Chivas y es por lo que vamos".

