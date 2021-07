Rubí Soto asegura que no es un retroceso volver a Chivas, tras su paso por Europa

Rubí Soto, una de las refuerzos de Chivas Femenil para el Torneo Apertura 2021 enfatizó que volver a la Liga MX Femenil no es retroceso en su carrera, después de su paso por el Villarreal de España, pues considera que el futbol mexicano ha tenido un crecimiento importante que le ayudó a tomar la decisión de regresar.

En conferencia de prensa este viernes, la atacante del Rebaño Sagrado manifestó su satisfacción por volver a vestir los colores rojiblancos, por lo cual dejó de lado la idea de que sea negativo el hecho de no continuar en Europa, luego de cumplir su sueño de jugar en el futbol del viejo continente con el Submarino Amarillo donde militó un año.

“Estando en Europa cuando veía los partidos de aquí me sorprendía de lo que había crecido la liga y yo dije voy a regresar. No es un retroceso (volver a Chivas). Me gusta más la competición de acá, lo que hay acá y para mí es un crecimiento, fue un salto que di, crecí y vuelvo ahora mucho mejor”, apuntó la jugadora de Guadalajara, quien llega para apuntalar la línea ofensiva del club rojiblanco.

Soto explicó que todo se dio muy rápido para regresar al conjunto tapatío, pues tuvo un acercamiento con la directiva encabezada por Nelly Simón: “Mi acercamiento con Chivas fue cuando decidí regresar. Hablé con Nelly (Simón), con Juan Carlos (Vergara) y así se dieron las cosas. Fue rápido porque desde hace tiempo estoy en Chivas, ya me conocían y fue muy rápido todo”.

La futbolista de 25 años indicó que debido al desarrollo que ha presentando el futbol femenil en México, jugadoras de otros países desean conocer el nivel y más ahora que ya se permitirán extranjeras: “Todo es positivo porque la Liga MX va creciendo mucho y todos están poniendo los ojos aquí, se dan cuenta el potencial que tiene y muchas quieren jugar acá. Vi mucho crecimiento en la liga y muchas que no han estado en la liga y que son extranjeras quieren venir, las que están en Estados Unidos y en Europa, yo creo que es por el crecimiento y cómo se ve el alto nivel en la liga”.

Rubí Soto ayudará a la goleadora Alicia Cervantes

En cuanto a la dupla letal que podrá significar jugar al lado de “Licha” Cervantes, quien ya es la máxima romperredes en la historia de Chivas, Soto señaló que con su experiencia tratará de que su compañera siga por la misma línea contundente: “Obligada no. La verdad es que ahora vengo a aportar al equipo, mi posición no es específicamente meter goles, al contrario, es ayudar a que ‘Licha’ meta más goles. Mi posición nunca ha sido para campeona de goleo, se me han dado los goles y qué bueno, me alegro bastante, pero ahora más que nada es enfocarme en el equipo”.

