Si nos ganan salvan su temporada: Vega se refirió al Atlas

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, aseguró este miércoles que este nuevo Clásico Tapatío es vital para los rojiblancos y alertó que "si nos ganan salvan su temporada", durante su participación junto a otros tres jugadores del plantel que atendieron a la prensa local en el día de medios que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle, previo al duelo con Atlas de la novena jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El atacante del Rebaño Sagrado adelantó que "estamos preparando muy bien el partido y pensar el sábado en sacar los tres puntos para mantenernos en zona de calificación". En cuanto a sus goles en los últimos dos Clásicos se confesó "muy contento, eso es gracias a mis compañeros, sin ellos no sería posible. Me tocó marcarle a mi al Atlas los cuatro goles y espero seguir metiéndoles goles. El fin de semana nos espera un partido muy complicado, porque ellos también quieren ganar y yo sé que si nos ganan, salvan su temporada ellos" y agregó que Atlas "es un equipo que juega muy bien, lamentablemente no se le han dado los resultados. Ellos quieren ganar a muerte y nosotros igual, así que va a ser un partido muy peleado".

Vega aseveró que "no soy canterano de Chivas, pero ya sé lo que se siente jugar un Clásico Tapatío y lo que representa" y añadió que de volver a marcar sería "mucha emoción, la verdad es que en todos los partidos quiero marcar, pero estos son partidos muy importantes, los partidos que no podemos perder y si se me da la oportunidad de marcar, creo que ahora sí me van empezar a odiar más".

El Club Deportivo Guadalajara encadenó el domingo su segundo triunfo en este semestre y después de cuatro fechas regresó a la zona de Liguilla al ocupar el octavo lugar de la clasificación general de la Liga MX con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas visita este sábado a los Zorros, en una nueva edición del Clásico Tapatío.