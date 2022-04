El Rebaño ya se puso al corriente con su duelo pendiente ante Monterrey, donde no obtuvo un buen resultado y la situación se ha complicado mucho más de lo esperado.

A pesar de que Marcelo Leaño se fue de la institución la mañana de este jueves, vaya problema que se le viene al Club Guadalajara en lo que resta del Torneo Clausura 2022, ya que con los partidos pendientes que se disputaron en las semanas anteriores y el que jugaron contra Monterrey donde terminaron con un doloroso descalabro 3-1 en el Estadio Akron en el regreso de Víctor Manuel Vucetich, siguen hundidos en la tabla general y ni siquiera llegan a puestos de Repechaje.

El fin de semana pasado el Rebaño Sagrado no pudo sacar los tres puntos al ser alcanzados de último minuto contra Toluca con un amarago 1-1 que tuvo sabor a derrota, aunque con ello alcanzaron los 14 puntos que actualmente ostenta, pero frente a Rayados no lograron sumar y con esto siguen en la posición 14 que podría cambiar de manera radical si no vencen a Cruz Azul el sábado siguente dentro de la Jornada 15.

Chivas no ha logrado ganar en los últimos cuatro partidos, en donde solamente ha conquistado tres unidades de 12 posibles, además de que a lo largo del Clausura 2022 únicamente ha obtenido tres victorias, siendo la última en la Jornada 9 cuando recibieron a Santos Laguna, por ello han ido en picada en la tabla general.

Guadalajara tendrá partidos cada tres días hasta el final del mes y la única misión será obtener un boleto a la Liguilla o cuando menos por la vía del Repechaje, pero hasta el momento la situación luce complicada. Para los tapatíos el panroma está muy claro, tienen que sacar al menos tres triunfos en los cuatro partidos que les restan para pensar en meterse a la Reclasificación.

POS EQUIPO PJ PTS 1 PACHUCA PACHUCA 13 29 2 TIGRES UANL TIGRES 13 29 3 PUEBLA PUEBLA 13 23 4 MONTERREY MONTERREY 13 22 5 ATLAS ATLAS 13 22 6 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 13 21 7 LEÓN LEÓN 13 19 8 TOLUCA TOLUCA 13 18 9 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 13 17 10 PUMAS UNAM PUMAS 13 16 11 AMÉRICA AMÉRICA 13 16 12 TIJUANA TIJUANA 13 16 13 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 13 15 14 GUADALAJARA GUADALAJARA 13 14 15 NECAXA NECAXA 13 14 16 QUERÉTARO QUERÉTARO 13 12 17 MAZATLÁN MAZATLÁN 13 9 18 JUÁREZ JUÁREZ 13 8

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por la Liga MX?

Este sábado 17 de abril viajarán a la capital mexicana para medirse a Cruz Azul por la Jornada 14 a partir de las 21:00 horas, en la Fecha 15 estarán haciéndole los honores a Xolos de Tijuana en el Estadio Akron, en la Fecha 16 también recibirán a Pumas de la UNAM y cerrarán el torneo regular visitando a Necaxa.

