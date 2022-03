El volante de los Tuzos no se quedó callado y ante su polémica salida del Rebaño, aseguró que su verdadero equipo siempre ha sido el rojinegro.

Ex jugador de Chivas confiesa su amor por Atlas: Es el equipo de mi vida

No hay mejor manera de cerrarse las puertas en Chivas de Guadalajara que confirmar su amor por uno de los acérrimos rivales y esto es lo que al menos por el momento, le ocurrió a Víctor Guzmán, el futbolista de Pachuca que estuvo algunos días como rojiblanco antes de que lo suspendieran por dar positivo en un examen antidoping.

El volante de los Tuzos tuvo un paso por el Rebaño Sagrado cuando en el 2019, tras la llegada de Ricardo Peláez, Amaury Vergara desembolsó 50 millones de dólares en refuerzos, entre los cuales se encontraba el “Pocho” Guzmán, quien más tarde tuvo que volver a Hidalgo cuando se hizo oficial su sanción por 10 meses y la directiva tapatía emitió incomunicado para dar por concluido el traspaso en enero del 2020.

Previo al Clásico Tapatío, el talentoso jugador hizo una picante declaración a TUDN, donde dejó en claro que aún cuando pasó por Chivas algunas semanas, el verdadero equipo de sus amores son los Rojinegros, incluso reveló que en categorías inferiores militó con el equipo de La Academia.

"Nadie sabe quién es el equipo al que toda la vida le he ido, solo mis amigos y mi familia. El Atlas es el club de mis amores. Poca gente sabe cosas de mí y una es que la mayoría de mi infancia he jugado ahí”, explicó Guzmán, dejando claro que no siente ningún arraigo por Guadalajara que lo fichó, en primera instancia, como uno de sus refuerzos estelares.

Chivas vs. Atlas: ¿Cuándo y dónde ver en Clásico Tapatío de la Jornada 11?

Será este domingo 20 de marzo cuando los rojiblancos y rojinegros se vean las caras en punto de las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, en un compromiso por la Jornada 11 del Torneo Clausura 2022 donde los dirigidos por Marcelo Leaño llegarán con una “espinita” clavada tres lo ocurrido el certamen anterior. El duelo se podrá observar por televisión abierta en Tv Azteca y el Canal de la Estrellas.

