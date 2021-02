Víctor Manuel Vucetich vuelve a quedar inconforme e insatisfecho con el empate

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, compareció la noche del sábado a la videoconferencia de prensa tras el agónico empate 2-2 con Necaxa en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y en el que volvió a confesarse "inconforme, insatisfecho del resultado", luego de coleccionar seis puntos tras igual cantidad de fechas en este campeonato.

El experimentado entrenador principal del Club Deportivo Guadalajara deberá regresar el lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para comenzar a preparar a su equipo con miras a la próxima presentación: el lunes 22 de febrero frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, con la misión de repetir lo hecho en León y sacar una nueva victoria que le permita escalar posiciones en la clasificación general del Guard1anes 2021.

Vucetich, durante su análisis inicial, argumentó que "fue un partido que no quisiéramos jugarlo de esta manera. Sabíamos que el equipo de Necaxa iba a contragolpear, nos ha costado este parado. Sin embargo, supimos remar contra corriente. Una llegada en el primer tiempo y nos hacen un gol por el medio de las piernas y ciertas equivocaciones ahí que tenemos, después es remar y remar. Luego, un autogol que nos pone contra la pared y vuelve otra vez el equipo de ellos a echarse atrás y lo que normalmente pasa, el manejo de tiempos. No es lo que quisiéramos. Buscamos por todas las formas llegar al frente y creo que la perseverancia tiene su virtud para poder obtener este resultado, que no es el hubiésemos querido. No nos llegaron, prácticamente, terminamos con dos defensas, los demás son volantes y delanteros y pues, tenemos que arriesgar de esa manera".

El "Rey Midas", como se conoce a Vucetich en el entorno del futbol mexicano, reconoció que tras el partido "me quedo inconforme, insatisfecho del resultado. Por supuesto que tranquilo, por la actitud que mostró el equipo, que desde principio a fin fue, luchó, no tuvimos mucha claridad, nos faltó generar movimientos. Sin embargo, esa perseverancia del equipo de seguir machacando hasta lo último nos da ese punto. Del caso de JJ (Gol al final de Macías), creo que es un premio a la perseverancia que esta teniendo, a estar siempre dentro del área y buscar siempre esa anotación".

Vucetich, tras ser consultado sobre el planteamiento ultra defensivo de Necaxa este sábado en el Estadio Akron, reconoció que "primero, debemos tener mucha paciencia para no caer en una desesperación y cometer equivocaciones y del otro lado, seguiremos buscando algunas variantes que nos permitan en un momento dado tener la oportunidad de capitalizar y generar opciones y en base a eso poder tener resultados de otra manera". En cuanto al autogol de José Juan Macías y en balón parado, afirmó que "no es algo que me preocupa, porque son circunstancias del juego, no nos llegan con claridad. Son dos autogoles los que hemos marcado en los últimos dos partidos. Un gol por medio de las piernas con un ángulo muy cerrado, que son detalles que a lo mejor debemos corregirlos. Sin embargo, hay plena confianza en que las cosas van a ir saliendo mejor cada día".

Estos son los últimos 4 partidos de José Juan Macías.



⚽ Gol contra Atlético San Luis.

⚽ Gol contra Juárez.

⚽ Gol contra León.

⚽ Gol contra Necaxa.



Va a pelear por el título de goleo.

El técnico del Guadalajara, tras ser consultado sobre la producción de seis puntos en igual cantidad de fechas en este Guard1anes 2021, reconoció que "la presión que genera Chivas la conozco, en lo personal, (el empate) no es una situación que me genere más presión. Normalmente, la presión es por querer ganar y siempre demostrarnos a nosotros mismos que tenemos las capacidades. Son muchos años que hemos trabajado como para tener en un preciso momento ese temor. Ahorita lo importantes es saber cómo corregimos, cómo trabajamos con los jugadores. Hay muchos jóvenes y ellos tienen que ir tomando madurez para tomar esas decisiones correctas en el momento oportuno".