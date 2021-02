Víctor Manuel Vucetich defendió a Hiram Mier por la acción del penal en Pachuca

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, salió la noche del lunes en la video conferencia de prensa en defensa de su central estelar: Hiram Mier, por la acción en la que comete el penal que luego detuvo el portero Raúl Gudiño en los últimos segundos del sufrido empate 1-1 con el club Pachuca en el Estadio Hidalgo, que cerró la séptima jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y argumentó que ese tipo de jugadas, lejos de un error premeditado, simplemente "es parte del futbol".

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara requiere con suma urgencia volver al camino del triunfo, luego de hilar pactos con Necaxa (2-2) en casa y ahora con los Tuzos (1-1) en la Bella Airosa, en su próxima presentación: el domingo frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, duelo que también cerrará la actividad de la octava fecha del campeonato. El Rebaño Sagrado posee apenas siete puntos de los 21 ya disputados en el calendario y que lo mantienen en la zona media de la clasificación general del Guard1anes 2021.

El "Rey Midas", como se conoce al experimentado entrenador de las Chivas en el entorno del futbol mexicano, compareció el lunes a la video conferencia de prensa tras el empate 1-1 con los Tuzos en Hidalgo, gracias a un penal atajado por el portero Raúl Gudiño en el último minuto del encuentro y que evitó una caída ante el último lugar de la tabla de posiciones del Guard1anes 2021 y por ende, una verdadera catástrofe dentro de la institución rojiblanca en este momento de tanto apremio deportivo.

Vucetich, fue consultado durante su intervención sobre la falla de Hiram Mier al cometer un penal que casi cuesta la derrota a las Chivas, pero argumentó que "es parte del futbol, son equivocaciones, movimientos que van sobre la marcha y en ocasiones no pueden sacar los brazos, están en movimiento y es parte de las acciones que se presentan. No creo que exista un jugador que quiera cometer un penal de esa forma, son los momentos, las acciones que también el centrador tiene la viveza y levanta la pelota, porque sabe que los brazos tienen esa dinámica. Mier ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos torneos, hoy no fue un día así tan bueno. Tenemos que ir platicando, trabajando y corrigiendo lo que se tiene que hacer".

Chivas, bajo el mando del veterano estratega, regresa este martes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para comenzar de inmediato a preparar su próximo partido en casa: el domingo frente a los Pumas de la UNAM, que también se encuentran de capa caída en este Guard1anes 2021 y vienen de caer en casa con León, para ocupar el penúltimo lugar -solo por encima de Pachuca- con cinco puntos en estas siete fechas cumplidas.

