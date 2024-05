Ricardo Marín se ganó muy rápido la predilección de la afición de las Chivas de Guadalajara en las redes sociales, a pesar de su pasado en América. La humildad y sencillez del atacante cautiva con cada publicación a los usuarios del chiverío. Su nombre ya luce en los libros de historia de la institución al marcar el gol cuatro mil del club en la Liga MX. Pese a todo eso, su extécnico Paco Ramírez advirtió que falta mucho por ver del 4K y lo llenó de elogios.

El estelar delantero, que llegó como refuerzo para el Apertura 2023, viene de afianzarse en la alineación del entrenador Fernando Gago. Los rojiblancos se impusieron por la mínima diferencia en la edición 249 del Clásico Tapatío, por la Jornada 17 del Torneo Clausura 2024. Esto, gracias al gol de Roberto Alvarado (74′). El Rebaño Sagrado se clasificó directo a la Liguilla y se medirá con los Diablos Rojos por un boleto en las semifinales.

Francisco Ramírez, sin duda, fue clave en la carrera del Richie Marín, mientras coincidieron en Celaya de la Liga de Expansión. El estratega lo pulió y el ariete coronó el título de goleo del Clausura 2023 con 10 tantos, para captar la atención del equipo de trabajo de Fernando Hierro. Su llegada al redil causó polémica por su pasado americanista, aunque muchos lo menospreciaron por llegar de una división inferior. El delantero exhibió su calidad tanto dentro como afuera de la cancha y se ganó el cariño de la afición rojiblanca de inmediato.

El entrenador, en una entrevista con Mediotiempo, reconoció que “tuve la fortuna de tenerlo en Celaya dos torneos, donde fue campeón goleador. Él creció mucho en su aspecto individual, a la hora de sumarle a su calidad técnica, a su buen remate, a su buena finalización, el esfuerzo para hacer recuperación de la pelota en el primer tercio. Se ve lo que le da a Chivas, no solo con goles. Me da mucho gusto, porque fue muy rápida su adaptación“.

Marín suma dos anotaciones en lo que va de la campaña.

La advertencia a Chivas que hizo Paco Ramírez

Ramírez, quien dirigió a los Toros de Celaya hasta 2023, aseveró que a Ricardo Marín no le pesa la playera de Chivas como ha sucedido con otros delanteros. Esto se debe a que ha logrado amortiguar las críticas con su desempeño y entrega en la cancha. Así, que su extécnico auguró que seguirá creciendo con los tapatíos en la Liga MX.

El timonel sonorense señaló a Mediotiempo, que “me sorprendió que se adaptara tan rápido. Que tuviera el reconocimiento tan rápido de la crítica, que es muy severa. Eso sí me da mucho gusto por él, porque es un muchacho extraordinario, un gran profesional. Ama su profesión, se dedica de lleno a su profesión, la respeta y me da muchísimo gusto que haya logrado su sueño. Él ya había tenido un pasaje por Necaxa, Mazatlán, salió de Básicas del América. Ya tenía un recorrido importante que le permitió tener en este reto de Chivas una mayor confianza y madurez deportiva“.

Paco Ramírez consideró que si el 4K logra sostener el nivel mostrado en Chivas, no tardará en convertirse en ídolo. Le refirió a Mediotiempo que “yo creo que ya está cerca. La gente lo reconoce. La gente de Chivas es crítica, primero que nada, porque la playera de Chivas pesa, no cualquiera la porta con dignidad o con rendimiento. Hay muchos futbolistas que les cuesta cuando están en Chivas y después salen a otros clubes y andan de un fenómeno. Tal es el caso de (Uriel) Antuna, la está rompiendo en Cruz Azul, del mismo Chicote (Cristian) Calderón que está ahora en América. Pero bueno, Ricardo lo está haciendo bastante bien y esperemos que todavía lo haga mejor“.

Ve a Ricardo Marín en Selección México

Francisco Ramírez Gámez no dudó en elogiar el gran futuro que le depara a Ricardo Marín en Guadalajara. Tanto, que se atrevió a considerar que es un elemento para llegar a Selección México más pronto que tarde. Le refirió a Mediotiempo que “me da mucho gusto por él, porque creo que es un futbolista que está para la Selección Nacional. Va a llegar en algún momento“.

El extécnico de Celaya señaló que Marín: “Es completísimo. Tiene juego aéreo, difícilmente pierde un duelo aéreo. Dinámica, tiene una zurda magnífica en definición. Tiene esfuerzo, tiene solidaridad en el trabajo colectivo. Lo veo como un gran futbolista, por encima de muchos que están en Primera División. Yo creo que él todavía no ha alcanzado el tope. Mediante los partidos que se vayan sumando seguramente él va a ser mejor futbolista“.