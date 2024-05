No todos los seguidores de los tapatíos están a favor de lo que habla el exguardameta que ahora es analista.

Afición explota contra Oswaldo Sánchez por sus comentarios en el Chivas vs. América

En el Club Guadalajara los ídolos no pasan desapercibidos, tal y como ocurrió la noche del jueves antes de la Semifinal contra América, donde el campeón en 1987, Demetrio Madero, estuvo en la cancha invitado por la directiva en una clara muestra del reconocimiento a lo que le dio a la institución en la década de los 80 y 90.

Los aplausos no se hicieron esperar en todo momento para Demetrio Madero que no solo es un emblema del Rebaño Sagrado, es canterano y jugó toda su carrera como la camiseta rojiblanca, fue campeón y también le tocaron los malos momentos al inicio de los 90, donde el equipo vino a menos antes de que entrara a salvarlo la Promotora de Salvador Martínez Garza.

Sin embargo, hay otros jugadores como Oswaldo Sánchez que fueron en su momento de los más arraigados en el cariño de los aficionados, lo veían como un verdadero héroe que necesitaba, pero luego del campeonato del 2006 se fue a Santos Laguna y esto no se lo perdonaron nunca, muchos de los que lo idolatraban, por más que explique que haberse ido a Torreón no fue su decisión, sino de la directiva.

Afición se lanza contra Oswaldo Sánchez por sus comentarios a favor de Chivas

Ahora bien, como a analista de TUDN no convence mucho y si no lo hace con los chivahermanos, evidentemente no lo hará con los de otros equipos, ya que en la transmisión del duelo entre Chivas y América, se encargó de retirar en varias ocasiones la importancia de un duelo que en la cancha quedó a deber.

San Oswaldo ya no es tan querido por los chivahermanos. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Los internautas lo criticaron también por su tendencia para hablar de los rojiblancos y elogiar a cada uno de los jugadores, pero esto lejos de parecer un comentario analítico, estaba muy forzado, sobretodo cuando se dirigía a Javier Hernández una vez que ingresó a la cancha.

A través de X, muchos usuarios se lanzaron contra TUDN reclamando las constantes apariciones de San Oswaldo en los partidos del Rebaño y esto seguramente traerá consecuencias en un futuro, pues cabe recordar que en algunos partidos de la Selección Mexicana también fue retirado para enviarlo a las transmisiones para Estados Unidos.

Foto: X

Foto: X

Foto: X