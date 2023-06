La directiva deportiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por Fernando Hierro, trabaja en la confección del plantel para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX y no tiene contemplado vender a sus figuras. Tigres UANL insiste en desmantelar a los rojiblancos al llevarse a una estrella del redil.

El alto mando deportivo del Rebaño Sagrado ya presentó a dos refuerzos para la plantilla del entrenador Veljko Paunovic: el portero Óscar Whalley y el delantero Ricardo Marín, pero se mantienen a la expectativa de sumar a un atacante estelar para blindar la alineación en este mercado de pases.

Mauricio Culebro, presidente deportivo de Tigres UANL, reveló a Mediotiempo que buscan a un refuerzo y de prioridad mexicano al argumentar: “Por el tema de las plazas, sí, la prioridad será buscar mexicanos. Redujeron el número de extranjeros; entonces, la idea es buscar un refuerzo mexicano, pero tampoco descartemos que venga uno del extranjero“. Tienen a dos estrellas de Chivas en su agenda.

Quieren arrebatarle a un atacante a Chivas

El dirigente de Tigres UANL, sobre la posición que busca, aclaró que es un elemento ofensivo, pero no advirtió una función específica y afirmó que “es alguien arriba, no es un posición especifica, que se pueda desempeñar, no solo en una posición, sino en dos o tres, por eso se vuelve más complejo“. Se habla que es un jugador que pueda jugar por las bandas y tienen a dos figuras del Guadalajara en la mira.

¿Quién es la estrella de Chivas que quiere Tigres?

El directivo de los Felinos fue consultado sobre los rumores de interés en el delantero Alexis Vega y en el polivalente Roberto Alvarado, así que dejó en claro que “siempre cuando hablamos de reforzar al equipo, por supuesto que hay pláticas, preguntas, es la manera de hacer un acercamiento y en eso estamos. Sí hubo interés real, son jugadores de calidad probada, de Selección Nacional y son jugadores que siempre interesaran a esta institución“.