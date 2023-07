La directiva deportiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por Fernando Hierro, tiene una misión programada para el último fin de semana de este mes. Los rojiblancos visitan el lunes 31 de julio al Sporting Kansas City y este martes se reportó lo que tanto deseaban saber los rojiblancos sobre el futuro de Alan Pulido.

El Rebaño Sagrado, con tres victorias, lidera la tabla del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El domingo derrotó 4-2 (2-2) en penales al Athletic Club de Bilbao para quedarse con el Trofeo Árbol de Gernika. La semana próxima viaja a Estados Unidos para disputar la Región Central 3 de la Leagues Cup.

Puligol volvió en gran forma de su lesión y colecciona 10 goles en dos meses con Sporting Kansas City. Lo que llamó aún más la atención de Hierro y el cuerpo técnico de Veljko Paunovic para contratar al delantero.

El periodista Fernando Cevallos reveló en Fox Sports, el presente de Alan Pulido ante el interés de Chivas por hacerse con los servicios del delantero de Sporting Kansas City. El campeón de goleo con Guadalajara en el Apertura 2019, actualmente, tiene solo dos opciones: volver al redil o seguir en la MLS.

Alan Pulido habría descartado a Cruz Azul en su futuro (Archivo)

¿Qué esperaba Chivas del futuro de Alan Pulido?

Cevallo reportó a Fox Sports que “Pulido quiere a Chivas, te lo digo de primera mano. Hoy Pulido tiene dos opciones sobre la mesa, regresar a Chivas o quedarse en el Sporting Kansas City. No hay nada concreto en Cruz Azul“. El periodista advirtió que “yo lo veo (llegando a Chivas), el tema es que lo veo en diciembre. Yo lo veo una vez que termine contrato llegando a Chivas por el tema de que Sporting no quiere vender ahorita, entiende que aunque le den un buen dinero o le den algo de dinero, no va a conseguir otro jugador. Entonces, prefiere quedarse con él y perderlo gratis en diciembre, que venderlo por lo que sea y traer algo más, esa es ahora la postura (del club de la MLS)“.