Las Chivas de Guadalajara están a punto de cumplir el sueño de muchos de sus seguidores que no se quieren perder un solo instante de estos días mágicos que se han disfrutado como hace seis años no ocurría, por ello los fanáticos más longevos quieren estar presentes el domingo 28 de mayo del 2023 en el Estadio Akron para la Final de Vuelta contra los Tigres de la UANL.

Y es que se ha viralizado la historia de una persona de la tercera edad con 103 años que desea estar en el Gigante de Zapopan, al ser uno de los escasos aficionados que pueden decir que han disfrutado de todos los campeonatos del Rebaño Sagrado, porque la época profesional del futbol mexicano inició en la temporada 1943-1944.

En la cuenta de Twitter de la usuaria Eri Fernández se publicó un video del abuelito con su jersey de Chivas y un mensaje para llegar a la directiva rojiblanca que haga este sueño realidad, además en el fondo se podía escuchar uno de los mensajes motivaciones con la voz institucional de Chivas TV.

“Hola, Chivas, tengo una petición muy especial. Este abuelito de una amiga tiene 103 años y sueña con verlos campeones otra vez, ¿lo invitarían al estadio? ¿Para concederle ese deseo? RT para que Chivas lo vea por favor”, fue lo que subió a la famosa red social Eri Fernández, esperando que Guadalajara la respondiera, pero recibió algo mejor.

Twitter.

Amaury Vergara cumple sueño de abuelito de 103 años

Fue Amaury Vergara quien hizo una publicación en su cuenta de Instagram pidiendo ayuda para localizar al adulto mayor asegurando que ya tenía un par de boletos para asistir al Akron el próximo domingo a partir de las 19:35 horas, tiempo del centro de México para el duelo definitivo de la Gran Final que tiene el lleno garantizado frente a los Tigres de la UANL.