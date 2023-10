Chivas ha vivido un Apertura 2023 lleno de altibajos y de polémica, por lo que el capitán del Rebaño, Víctor Guzmán, reconoció que el regaño que recibieron por parte de Amaury Vergara sirvió para enfocarse nuevamente y comenzar a encontrar buenos resultados, dejando entrever que en el vestidor rojiblanco sí había cierta fractura.

El Pocho fue cuestionado sobre cuál fue la clave para el despertar rojiblanco tras la seguidilla de malos resultados, destacando las llamadas de atención que recibieron, por lo que reconoció que los jugadores estaban distraídos con cosas extra cancha.

“Fue una llamada de atención importante para todos el que Amaury haya hablado con nosotros, que el entrenador haya hablado con nosotros, que nosotros nos hubiéramos hablado y tener una cita entre nosotros mismos para cerrar eso que realmente estaba pasando y que estábamos poniéndole más importancia a otras cosas que los mismos resultados o hacer lo que nos correspondía.

“Son importantes ese tipo de cosas para cerrar un torneo en el que estamos esperanzados y en posiciones privilegiadas”, declaró el mediocampista a Telemundo.

A nivel individual, Guzmán admitió que cayó en relajación, por lo que ahora tiene que trabajar el doble para recuperar su mejor versión futbolística, por lo que confía que va en buen camino para poder ayudar a la causa rojiblanca.

“Bien. Pienso que había caído en una zona de confort, porque me había ido bien el otro torneo, porque era capitán. No se me estaban dando bien las cosas, tuve una lesión. Entonces todo eso me fue dando para abajo, pero el trabajo con trabajo se saca. Empecé a entrenar horas extras, me iba a casa y entrenaba en otro lugar. Eso fue lo que me ayudó a tener el desempeño que estoy teniendo, correr más tiempo y ayudar a los compañeros”.

Tigres les robó

“Es importante Tigres por lo que nos representa a nosotros. Es un buen momento, siempre hay revanchas. Nos robaron algo que nos pertenecía, pero vamos a seguir luchando hasta conseguirlo. Ahora es un buen golpe de autoridad para nosotros mismos, saber para lo que estamos hechos”, concluyó Guzmán.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Chivas y Tigres?

El choque entre rojiblancos y felinos no cambiará de fecha ni de hora, es decir, se mantiene como se tenía previsto que se disputara el sábado 28 de octubre en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.