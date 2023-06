Fue este viernes 9 de junio del 2023 cuando se dio a conocer la terrible lesión de Javier Chicharito Hernández en la rodilla derecha que le impedirá seguir con su actividad dentro de la MLS con el Galaxy de Los Ángeles, por lo cual lasChivas de Guadalajara publicaron un sentido mensaje para el canterano rojiblanco que atraviesa un mal momento anímico.

Chicharito no ha logrado recuperar en la MLS el gran nivel que lo llevó a Europa y los problemas físicos lo han perseguido interrumpiendo por varios meses sus presentaciones dentro de la cancha, pero ninguno como éste último que lo marginara de la actividad por al menos ocho meses, aunque de manera oficial el Galaxy no ha dado un tiempo estimado de recuperación.

“El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla derecha, durante el partido de Cuartos de Final de la Copa contra Real Salt Lake. Será intervenido quirúrgicamente en fecha por determinar, para iniciar el proceso de rehabilitación”, fue parte del comunicado que emitieron los angelinos.

Chivas reacciona a la lesión de Chicharito

A través de su cuenta de Twitter Guadalajara publicó unas sentidas palabras de apoyo para el atacante mexicano, quien no se ha manifestado al respecto acerca de la lesión que sufrió la noche del jueves en el partido ante el Salt Real Lake dentro de la US Open Cup.

“Javier, recibe desde Guadalajara nuestros mejores deseos para tu recuperación ¡Estamos contigo, @CH14_ ¡Te esperamos de regreso pronto en las canchas!”, fue lo que escribió el cuadro tapatío en la famosa red social, mientras que los comentarios de sus fans no se hicieron esperar.