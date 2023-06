La dirección deportiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por Fernando Hierro, se mantiene activa en la negociación por el fichaje del delantero Alan Pulido como el estelar refuerzo del plantel rojiblanco para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX y un reporte reveló este lunes que entran en una “semana clave” para definir el futuro de esta contratación.

El Rebaño Sagrado regresa este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para reportar a los exámenes médicos y pruebas físicas, que marcan el inicio de una fugaz pretemporada con miras al Apertura 2023, que ya conoce su atípico calendario oficial de partidos.

El periodista Fernando Cevallos apareció en la edición dominical el programa La Última Palabra, que transmite Fox Sports, para compartir detalles de una negociación que en próximos días podría tener información más clara sobre el posible regreso o no de Alan Pulido al Guadalajara.

Alan Pulido es la máxima pretensión de Chivas

Cevallos insistió a Fox Sports que Alan Pulido quiere volver al Guadalajara y eso se lo ha dejado muy claro a la directiva del Sporting Kansas City de la MLS (Major League Soccer), que si pretende sacar provecho económico del delantero tamaulipeco debería aceptar venderlo este verano a Chivas, ya que su contrato vence a finales de este año.

“Semana clave” para Chivas con Alan Pulido

El periodista de Fox Sports resaltó en el programa La Última Palabra del domingo que estamos en una: “semana clave para el caso Alan Pulido, puede ser que esta semana se decida todo. Él sigue en la suya, no ha renovado con Kansas City y vendrá la presión de Chivas para ver si el equipo de la MLS acepta la oferta hecha“. Agregó que “no esperen lista de bajas en Guadalajara porque, hasta no conocer las altas y la evaluación de jugadores del Tapatío que Paunovic podría subir, no habrá bajas oficiales“.