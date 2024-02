Algunas dudas reaparecieron en Verde Valle luego de los últimos resultados de Chivas en el Clausura 2024. El Rebaño dejó escapar una victoria frente a Mazatlán, pero también cayó en su visita a Necaxa, por lo que no tiene demasiado margen de error para los próximos partidos, si es que no pretende seguir perdiendo terreno en la tabla de posiciones.

Este sábado, el Rebaño se medirá como local ante Pumas en el Estadio Akron, con el objetivo de quedarse con las tres unidades y volver a meterse en los puestos protagónicos. Se espera que pueda haber cambios en la alineación, luego de dos encuentros que no fueron de los más vistosos para el conjunto tapatío.

Los próximos partidos serán importantes para Chivas, pues además de recibir a Pumas UNAM este sábado, tocará visitar a Cruz Azul, enfrentar a León y jugar los tres clásicos frente al América, dos por Concachampions y uno por Liga MX. Fernando Gago necesita que su equipo llegue lo más aceitado posible para esos duelos, ya que pueden ser cruciales de cara a lo que resta de semestre.

Un atacante en lugar de Víctor Guzmán, el cambio que podría “rescatar” a Chivas

Chivas no logra generar demasiado juego interior para poner en posición de peligro a sus atacantes. Dos jugadores que podrían ser útiles son Roberto Alvarado o Pavel Pérez, pero jugando centralizados, pues tienen buena técnica, visión de juego y además son futbolistas con desequilibrio en el uno contra uno, capaces de jugar entre líneas y con buena capacidad de giro. Con ese movimiento, el “sacrificado” debería ser Víctor Guzmán, pues Fernando Beltrán hace un gran desgaste colaborando con Érick Gutiérrez en fase defensiva.

Este movimiento de Pavel o el Piojo hacia el centro abriría un hueco en la alineación para otro futbolista de ataque que pueda partir desde las bandas. Quien parece reunir todas las condiciones es el mexicoamericano Cade Cowell, pues hasta el momento se lo ha visto muy poco en su posición original, que es la de extremo, pues muchas veces ingresó como centrodelantero. Con su velocidad y determinación, el extremo sería capaz de dar desborde y mayor peligrosidad a los ataques.

Cowell por Guzmán sería un cambio que podría serle muy útil a Chivas (Imago7)

La importancia rematadora de Víctor Guzmán en el Clausura 2024

El Pocho está siendo importante por su efectividad goleadora (Imago7)

No obstante, tampoco puede negarse el impacto de Víctor Guzmán en el Clausura 2024, donde es el máximo artillero. Sin embargo, por momentos el juego necesita una mayor fluidez y velocidad para sorprender a los rivales. De todas formas, una supuesta salida del once no implicaría que el capitán perdiera total influencia, pues seguiría siendo un elemento valioso, capaz de ingresar desde el banquillo y aportar calidad de remate, pues es un especialista pisando el área y cuenta con una buena capacidad de cabezazo y de media distancia.

Pavel Pérez, otro que podría dejar su puesto

Otro de los posibles cambios podría ser el de Cade Cowell por Pavel Pérez, en el extremo izquierdo, pues este último está algo atado jugando en la banda y obligado a perfilarse hacia dentro para sacar el centro. Sin embargo, esto permitiría seguir contando con la capacidad rematadora de Víctor Guzmán, quien actualmente es el goleador del equipo con cinco gritos.