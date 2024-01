Alexis Vega, aún jugador de las Chivas de Guadalajara, se mantiene como el centro de la crítica por sus decisiones de cara al Torneo Clausura 2024. Los exfutbolistas Damián Zamogilny y Emanuel Villa coincidieron el miércoles en la mesa de un programa de televisión y tundieron al delantero. Esto, luego de rechazar varias ofertas en Liga MX y la MLS (Major League Soccer), para quedarse congelado o apartado del primer equipo. A pesar del comunicado que emitió la asociación de jugadores del futbol mexicano en apoyo al Gru.

El devaluado atacante del Rebaño Sagrado se vino a menos en 2023 tras su participación en la Copa Mundial de Qatar 2022. Participó en 10 de los 19 partidos de Chivas en el Apertura 2023. Fue titular en apenas cuatro duelos y entró de cambio en seis ocasiones, para coleccionar 457 minutos en un semestre para el olvido. La dirección deportiva decidió darle salida en este mercado, pero rechazó varias propuestas. Prefirió quedarse los próximos seis meses e irse como agente libre el 30 de junio, cuando acabe su contrato.

Vega ha sido muy criticado por la afición del Guadalajara, debido a su actitud actual y no tanto por la drástica caída en su desempeño. Además, obviamente, por los insistentes escándalos. El último ocurrió en octubre, cuando fue apartado del plantel junto a Cristian Calderón por una indisciplina en Toluca. 15 días después recibió el perdón y hasta volvió a la acción. El final del ciclo de Veljko Paunovic en el banquillo rojiblanco, se extendió a otros elementos de la plantilla.

Hiram Mier, Chicote Calderón, Santiago Ormeño, Ángel Zaldívar y Alejandro Mayorga son las bajas confirmadas hasta la fecha en Chivas. De acuerdo a los reportes de la prensa tapatía, también se espera la salida del portero Miguel Jiménez y el delantero Daniel Ríos. Alexis se encontraba en el listado, pero se reveló que esta semana rechazó dos ofertas del San Jose Earthquakes para ir a la Major League Soccer. Esgrimió que sólo le interesaría ir al Inter de Miami o a Los Angeles Galaxy. Cómo si estuviese en posición ya de elegir un destino cuál figura o estrella y no de intentar recuperar urgentemente su carrera.

Alexis Vega rechazó una oferta de San Jose y advirtió que sólo iría al Galaxy (Bolavip)

David Faitelson advirtió que Alexis Vega “ya está vetado“

André Marín, conductor del programa Línea de 4 en TUDN, abrió el episodio con una cómica advertencia. Refirió que “la asociación de futbolistas profesionales le dice al Guadalajara que va a proteger a Alexis Vega. ¿Cómo?, no tengo la más remota idea. Pero es lo que han dicho el día de hoy (miércoles)“. Damián Zamogilny replicó que “esa es la misma pregunta que todos nos hacemos“.

El Ruso, exjugador de Puebla, señaló: “¿Cómo lo van a defender? Bueno, la asociación de futbolistas con los años ha evolucionado. Se ha ido separando un poco de la Federación hasta hoy tener cierta independencia, pero no tiene el peso que suele tener esta asociación en otros países. Pero es un intento por hacer público una situación que Alexis está viviendo. Yo no estoy para nada de acuerdo con todas las actitudes que ha tenido Alexis, pero a mi me gusta la legalidad. Si tiene un contrato firmado, lo tienen que respetar y tienen que hacerlo entrenar, por lo menos con el plantel profesional. Después, si no lo quieren poner, lo quieren tener olvidado está en su derecho el Guadalajara“.

El periodista David Faitelson, por su parte, afirmó que Alexis Vega: “Ya está vetado. Yo creo que lamentablemente el Guadalajara también tendría que decirnos: Este jugador tiene un proceso disciplinario, porque incurrió en tal y tal falta y por eso, decidí separarlo del equipo. Pero si no, lo está separando de forma unilateral y en este caso, la FIFA tiene que proteger al jugador“.

Emanuel Villa, exdelantero de Cruz Azul, argumentó tras su impasse en redes sociales con Alexis que “me pongo en el lugar de Chivas y si Vega faltó a la moral del equipo, infringió en reiteradas indisciplinas. Chivas no se puede comportar a la par del jugador, Chivas tiene que hacer lo que le corresponde y es dejarlo entrenar con el primer equipo y que siga siendo el mismo futbolista el que siga incurriendo en este tipo de faltas“.

Ruso Zamogilny expuso a Alexis Vega por rechazar a Cruz Azul

Damián Zamogilny tomó la palabra en el segundo espacio del programa y tundió al aún atacante del Guadalajara tras rechazar ir a Cruz Azul. El Ruso advirtió en TUDN que “tal vez él (Vega) ya no pretenda competir al máximo nivel, esa es otra. En Cruz Azul le iban a exigir, porque aparte iba él con cláusulas puntuales de disciplina“. Agregó que “le iban a dar la mitad (del sueldo) y dos años de contrato. Bueno, allí iba a tener exigencias. Esa exigencia que tal vez él hoy no la quiere tener“. Tito Villa, exfigura de la Máquina, acotó que “históricamente, los futbolistas siempre van a ganar en su próximo club, por lo que vienen de hacer y Vega no ha hecho nada en Chivas. Nadie te contrata por promesas“.

El polémico Faitelson explicó en la mesa que “aquí hay dos historias, dos formas de verlo. Una, donde Alexis Vega tiene cierta o mucha responsabilidad. Y la otra, es tema donde Chivas, lamentablemente, está siguiendo una política que suele usarse en el futbol mexicano de aplastar al futbolista y de no importan los derechos“.

El Ruso Zamogilny fue cuestionado por la doble lesión de rodillas que sufrió Alexis Vega en 2023 y lo marginó en su desempeño. Afirmó que “el paso de los años no perdona a nadie. Sí es un tema ese, yo no estoy enterado completamente de cuál es la lesión o qué es lo que tiene. Pero sí todos sabemos que tiene un desgaste, que puede ser algo que perjudique su rendimiento“. Reiteró el analista que “tal vez, quiera cobrar y ya no quiera competir más en el máximo nivel del futbol mexicano. Pretende irse fuera del país: MLS, no sabemos“.

Exfutbolistas tundieron a Alexis Vega por sus decisiones

Zamogilny insistió en que “también está en su derecho de tomar sus decisiones. Después, todo lo que pase en su carrera, lo que prometía y no cumplió; lo que podía haber sido y lo podemos discutir en la mesa. Pero yo creo que ya no quiere competir en el máximo nivel, porque un salario de un millón de dólares poniéndole un número en Cruz Azul, dos años de contrato, para pelear el campeonato, para integrarse a un equipo grande“. Le interrumpe Villa al advertir que sería “para rehacer su carrera, Ruso. Tiene una Copa América, el Mundial en unos años“. Por lo que el exPuebla reiteró que “pero igual y ya no lo quiere hacer. Igual él solo quiere cobrar bien en el Guadalajara y se quiere ir“.

David Faitelson alertó a la mesa por la decisión del Guadalajara de apartarlo en el Clausura 2024 al afirmar que “están cometiendo una injusticia“. Villa y Zamogilny al unísono replicaron: “¿Cuál es la injusticia?” A lo que el comunicado alegó que “estan mandando a un futbolista con contrato a separarlo“. El Ruso acabó toda la polémica con una afirmación tajante: “Chivas tiene todo el derecho de congelarlo“. ¡Caso cerrado!