Una buena noticia se registró este miércoles en Verde Valle para Fernando Gago de cara a uno de los compromisos más complicados del Clausura 2024, en donde Chivas visitará al Pachuca, por lo que el entrenador argentino ya podrá contar con José Juan Macías para este duelo.

A través de unos videos difundidos en redes sociales en los que se aprecia parte del entrenamiento del Guadalajara del día, se aprecia a JJ realizando los ejercicios con total normalidad y a la par del resto del plantel tapatío, por lo que estaría en condiciones de ver actividad el próximo fin de semana si el timonel argentino así lo requiere.

A unas horas del choque contra el Puebla, el club informó que el delantero no fue considerado debido a que presentó problemas musculares y estomacales, por lo que el cuerpo técnico prefirió dejarlo fuera del compromiso contra la Franja.

Macías no ha recibido muchas oportunidades con Fernando Gago debido a que el delantero no sería del agrado del estratega argentino debido a su estilo de juego, ya que el sudamericano prefiere a un centro delantero que colabore en la construcción de jugadas ofensivas y no solamente a un rematador.

Ante la poca actividad que ha registrado en el Clausura 2024, han comenzado a circular versiones que apuntan a que Macías podría abandonar el redil para el próximo torneo, en donde inclusive el León ya habría tenido sus primeros acercamientos para tratar de convencerlo de salir del Rebaño.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca del Clausura 2024?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Clausura 2024 se disputará el próximo sábado 13 de abril en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a dar inicio a las 17 horas, tiempo del centro de México.