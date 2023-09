Las Chivas de Guadalajara no han logrado reponerse de lo que significó quedar eliminados en la primera ronda de la Leagues Cup que se realizó el mes pasado en Estados Unidos y no solo por las dos derrotas que sufrieron en la fase de grupos ante Cincinnati y Kansas City que les impidió seguir con vida en el torneo.

Más de un mes después de que disputaron su segundo y último juego en la justa norteamericana, el Rebaño Sagrado sigue pagando muy caras las consecuencias de haberse ido con las manos vacías cuando la afición confiaba ciegamente en que llegarían hasta las última instancias para encontrarse con Lionel Messi y el Inter de Miami.

No obstante, Chivas no solo acabó con la vergüenza de los malos resultados, ahora también con el descenso en el ranking bimestral que otorga la Concacaf, ya que perdió lugares con respecto a la lista anterior, lo cual no debe ser nada grato para la dirigencia, especialmente para el director deportivo, Fernando Hierro.

Chivas pierde lugares en el ranking de la Concacaf

El único equipo mexicano que llegó hasta las Semifinales fue Monterrey por lo cual se mantuvo en su puesto dentro del ranking con el primer lugar, abajo le sigue el acérrimo rival, América, que también se quedó en el mismo sitio, mientras que Tigres está colocado en la tercera plaza y León cayó al cuarto sitio, también con malas cuentas en la Leagues Cup.

En tanto que Toluca se ubica en la quinta posición y Guadalajara está en el séptimo lugar porque perdió dos lugares, abajo de los rojiblancos se encuentra Pachuca y en la décima posición está el Atlas. Cabe señalar que solamente Philadelphia Union y Nashville FC son los únicos equipos de la MLS que están en este TOP TEN.