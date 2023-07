Chivas vuelve a engalanar el once ideal de la Liga MX contra tres representantes

Chivas comenzó de la mejor manera el Apertura 2023 luego de que haya superado a Atlético de San Luis y León en las primeras dos jornadas. Por otro lado, tras la gran victoria ante los Potosino, el conjunto Rojiblanco tuvo a tres representantes en el once ideal de la Liga MX.

Sin duda la primera presentación en el Estadio Akron fue muy buena debido a que el Guadalajara se reencontraba con sus fanáticos tras haber sido subcampeón en el Clausura 2023. A su vez, fue una gran victoria con un gran despligue futbolistico.

Por otro lado, luego de la jornada dos del Apertura 2023, la Liga MX realizó el once ideal de la fecha la cual contó tres representantes del Rebaño Sagrado. En el medio campo apareció Fernando el Nene Beltrán, quien anotó un golazo tras finalizar una jugada colectiva.

El otro futbolista que se sumó a este once fue Yael Padilla que anotó el 1-0 del Rebaño Sagrado como lo hizo ante León en su debut en primera división. Por último, Veljko Paunovic fue nombrado el mejor entrenador tras manetener invicto al Guadalajara.

Cabe recordar que en la primera jornada no solo Padilla estuvo presente en el once ideal, si no que además estuvo presente el Pollo Briseño quien había anotado el 1-0 ante la Fiera.

Paunovic DT de la Jornada 2. (Foto: TW / Liga MX)