Chivas se prepara para volver a tener acción en el Apertura 2024 de la Liga MX cuando enfrente a FC Juárez. En medio de esto el Guadalajara toma importante decisión con el futuro de Roberto Alvarado debido a que informan que están cerca de lograr su renovación.

A lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado no tuvo grandes figuras que hayan enaltecido el nombre del club. Solamente el Piojo fue uno de los pocos futbolistas que lograron dar de qué hablar luego de que haya en los próximos mercados

Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer que Chivas tomó una importante decisión con el futuro de Roberto Alvarado. Según lo informado por Erick López el Guadalajara y el jugador estarían llegando a un acuerdo para renovar el contrato, mientras Flamengo sigue insistiendo por él.

“Guadalajara tiene al Piojo Alvarado para rato. El futbolista rojiblanco y seleccionado nacional no sólo no saldrá de Chivas, luego de la información de la intención de diferentes equipos pues de hacerse de sus servicios incluso del Flamenco, Guadalajara no solo no lo dejará salir sino que además está a nada de firmar una extensión de contrato con el Piojo Alvarado por un periodo importante de tiempo”, comenzó el periodista de TUDN.

El Piojo Alvarado renovaría su contrato con Chivas. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Se están afinando los últimos detalles, el Piojo Alvarado quiere seguir siendo futbolista del Guadalajara y Chivas ha puesto todo sobre la mesa para que se sienta a gusto como rojiblanco y pueda firmar esta extensión”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Apertura 2024?

Como decíamos, Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a FC Juárez por la jornada seis del Apertura 2024. El juego se llevará adelante el próximo sábado a las 17:05 en el Estadio Akron.