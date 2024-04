El atacante rojiblanco tuvo la mejor oportunidad para demostrar su capacidad, pero el técnico no quiso.

El decepcionante momento que confirma por qué Fernando Gago no quiere a José Juan Macías

Las Chivas de Guadalajara sacaron uno de los mejores resultados como visitantes la noche del sábado en la casa de Pachuca y con esto lograron meterse de lleno en la pelea por un boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2024, pero el que sigue sin pasarla nada bien es José Juan Macías.

El Rebaño Sagrado superó las adversidades de un duelo muy complicado en la casa de los Tuzos, ya que los locales iniciaron con todo al frente, sin embargo el mediocampo de los rojiblancos niveló las acciones hasta que emparejaron el partido y marcaron el gol con el que se llevaron los tres puntos.

Todo parecía felicidad en el plantel de Chivas, pero en la zona de calentamiento JJ Macías no estaba muy contento con lo que sucedió con las decisiones del entrenador Fernando Gago, quien nunca intentó echar mano de la capacidad del atacante en la segunda mitad.

Se puso en evidencia que Fernando Gago no quiere a JJ Macías

Cuando todo parecía que la mesa estaba servida para que Macías tuviera minutos frente a los hidalguenses, el estratega argentino decidió realizar un cambio que prácticamente nunca le ha dado resultados y con esto dejó en la banca al canterano de Guadalajara.

Macías ha tenido muy poca regularidad. Foto: Imago

Y es que prefirió colocar a Cade Cowell como centrodelantero en lugar de darle minutos a JJ Macías, pues sacó a Ricardo Marín, con lo cual quedó claro que en este momento el goleador es una tercera o incluso cuarta opción en el centro del ataque, pues no estuvo Javier Hernández en la visita a Pachuca.

Las versiones crecen acerca de la posible salida de Macías del Rebaño al finalizar el torneo y no tanto por un deseo del goleador, sino porque Gago no está muy convencido de lo que puede aportarle ofensivamente a su equipo, ya que por el momento los titulares con Marín y el propio Chicharito Hernández.