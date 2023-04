Para el técnico del Club Guadalajara, Veljko Paunović hay muchas razones para estar molesto por los convocados que recibió por parte de la Selección Mexicana para el encuentro amistoso frente a Estados Unidos el 19 de abril, porque no solamente se remite a que ignoraron su petición de no desprenderse de sus futbolistas en la parte más importante del Torneo Clausura 2023.

También hay otro aspecto que tiene al timonel del Rebaño Sagrado con gran preocupación, ya que apenas está trabajando con su plantilla completa, si se le puede llamar de alguna forma, pues Alexis Vega reapareció en la Jornada 12 contra América y Víctor Guzmán se perdió el partido de la Fecha 13 ante Atlas en el Clásico Tapatío, por lo que solamente fueron titulares las dos figuras rojiblancas el sábado pasado con Necaxa.

En este sentido, Chivas trabajará con normalidad esta semana, pero la siguiente tendrá que prescindir de los servicios de Fernando Beltrán, Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega y Roberto Alvarado para preparara la visita de La Máquina al Estadio Akron en otro de los partidos más esperados de la temporada regular y que para ambos será decisivo en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

La preocupación de Paunovic con los llamados al Tricolor

El entrenador de Guadalajara lo que menos necesita en este momento es una lesión más, ya que apenas recuperó a Vega y a Isaac Brizuela de sus respectivos problemas físicos, no obstante en varios juegos del Tricolor el Gru ha salido muy mal parado, pues cabe recordar que antes del Mundial estuvo lesionado desde las eliminatorias y su reciente operación en la rodilla derecha vino de un problema que se originó en sus actuaciones con el combinado nacional, así que hay muchas razones para que el serbio no defina si su sentimiento es de molestia o angustia.

“Una de las cosas que más preocupan al Rebaño es precisamente su “10”, ya que Alexis Vega ha sufrido fuertes lesiones con la Selección Nacional que le han propiciado perderse varios juegos con las Chivas, desde aquella barrida en La Noria hasta otra en Costa Rica en la Eliminatoria. Además, viene recuperándose de una larga lesión. Y a eso súmenle estar con el rosario en la mano de que no haya una lesión que los deje fuera de toda la Liguilla. Y es que es bastante entendible que a estas alturas del torneo Clausura 2023, donde los equipos se están jugando el pase a la Liguilla y la posición en la clasificación general, no quieran ceder a sus jugadores para tener plantel completo y no afectar todo un trabajo de seis meses”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla en el diario Reforma.