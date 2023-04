Chivas de Guadalajara sigue esta semana con la preparación de su última visita del calendario del Clausura 2023 de Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias de hoy.

Chivas de Guadalajara arranca la nueva semana con la preparación de su última visita del calendario y buscará llevarse el triunfo ante León en la Fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación visitando a León en la cancha del Nou Camp que seguramente albergará una estupenda asistencia.

En el Rebaño ya no convence Acevedo

Carlos Acevedo ha sido uno de los porteros más regulares en los años recientes dentro del futbol mexicano y por ello el Rebaño ha sido uno de los clubes que lo han tenido en la mira, pero hay una estadística que no puede quedar de lado y es que el guardameta de Santos Laguna ha recibido 31 anotaciones y el multicriticado Miguel Jiménez ha encajado 16 con los rojiblancos, por lo cual parece que el oriundo de Torreón pierde algunos adeptos entre la dirigencia de Guadalajara.

Acevedo ha estado en el radar de Chivas en los meses recientes. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

Pocho no tiene cerradas las puertas del Tri

A pesar de que Víctor Guzmán del Rebaño Sagrado no ha sido llamado en las dos primeras convocatorias de Diego Cocca por el doping positivo del 2019, tampoco tiene cerradas la puertas de la Selección Mexicana, ya que los dueños de los clubes esperan que limpie su imagen para que en el futuro sea llamado, así lo publicó el Francotirador en su columna del diario Récord: “En el futuro el Pocho no tiene cerradas las puertas, pero por lo menos se quiere tener la plena confianza de que vaya ahora sí por un camino correcto”.

El Pocho suma cuatro goles en este torneo. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

¿Por qué ignoraron a Paunovic?

Al final el entrenador del Rebaño tuvo que acceder a que le llamaran a cuatro jugadores a la Selección Mexicana para el partido contra Estados Unidos, por esto no solamente fue porque Amaury Vergara es integrante del Comité de Selecciones Nacionales, sino porque en el Tricolor consideran que si Chivas juega el sábado contra Cruz Azul, podrá contar con sus futbolistas desde el mismo jueves, es así que no está en desventaja como lo considera el timonel serbio, aunque no podrá entrenar con ellos desde el siguientes lunes.