Chivas se encuentra en plena preparación para el Clausura 2024 cuando debute el próximo sábado ante Santos Laguna. Por otra parte, CM del Rebaño Sagrado ilusiona a toda la afición Rojiblanca con su inesperada publicación en las redes sociales.

A lo largo de los últimos días se habló mucho en relación a la inminente llegada de Cade Cowell y Javier Hernández a Verde Valle. Es más, se sabe muy bien que el mexicoestadounidense llegaría mañana a Guadalajara para realizar los exámenes médicos, mientras que Chicharito tendría apalabrada su llegada.

Sin embargo, por el momento Chivas no realizó ningún tipo de anuncio, pero todos los reportes indican que esta todo cerca de hacerse oficial. Es por esto que los fanáticos se ilusionan ante cualquier tipo de publicación por parte de las redes oficial del conjunto Rojiblanco.

Por otro lado, en las últimas horas en TikTok el CM publicó un video e el que decía que Chivas estaba cocinando algo y que se vienen cositas. Ante esto la afición estalló y la expectativa cada vez es más grande. “JAVIER HERNÁNDEZ, CARLOS VELA & CADE COWELL”, expresó un seguidor.

Chivas y Chicharito no firman por una cláusula

En el día de hoy se dio a conocer que Chicharito no firmó con Chivas por una cláusula. “Un punto que se está arreglando es una cláusula por el tema de su lesión. A Chivas le preocupa que llegue con un contrato jugoso y que además llega con una lesión, que no se sabe cómo va a llevar. Ahí están tratando de arreglar una cláusula para Chivas protegerse”, expresó Gibrán Araige en TUDN.

El motivo por el que Alan Pulido no llegó a Chivas

En diálogos con TUDN, Alan Pulido rompió el silencio para comentar el motivo por el que no llegó a Chivas. “Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento”, comentó.

¿A qué hora debuta Chivas en el Clausura 2024?

Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX el próximo sábado cuando debute ante Santos Laguna por la jornada uno del Clausura 2024. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México en el Estadio Akron y se podrá seguir bajo la transmisión de TUDN.

Video de Chivas en TikTok