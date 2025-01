La salida de Fernando Gago de Chivas fue un escándalo debido a que se fue a Boca Juniors después de perder contra Atlas y tras afirmar que no hubo ningún contacto con él. A menos de seis meses de su regreso a Argentina, Pintita vive el karma en carne propia debido a que la afición y medios especializado no paran de destruirlo luego de no ganar en sus primeros dos juegos con el conjunto Xeneize tras tener un fuerte mercado de fichajes.

El entrenador con pasado en la Selección Argentina, Valencia y Roma volvió al equipo que lo formó con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras en México no paraban de recibir cataratas de críticas por la forma en la que decidió salir, en la Bombonera le abrían las puertas de par en par para darle la bienvenida al hijo que volvió a su casa tras un largo tiempo.

A diferencia de lo que vivió en Chivas junto a Amaury Vergara, Juan Román Riquelme sacó la chequera para que Fernando Gago tenga a disposición una batería de refuerzos que haría temblar a cualquier equipo. Entre ellos se destaca los fichajes de Agustín Marchesin, Alan Velasco, Ander Herrera y Carlos Palacios. A su vez, se podría dar tener en sus filas de Leandro Paredes.

Fernando Gago fue hundido por el Pollo Briseño.

A pesar de estos mega fichajes, Pintita no encuentra el equipo y comienza a sufrir como con Chivas por sus decisiones ya que sumó dos puntos de seis posibles tras empatar con Argentinos Jrs de local y frente a Unión de Santa Fe. La afición de Boca Juniors, una de las más importantes de Sudamérica, quiere resultados porque pronto disputarán la Copa Libertadores, mientras que Diego La Torre, reconocido analista de ESPN, lanzó munición pesada contra el extécnico rojiblanco.

“Un técnico que cree que él gana los partidos y no es servicial con sus jugadores para que ellos ganen“, señaló el exjugador con pasado en Celaya en relación a que declaró que los jugadores no llevaron adelante lo que se práctico en la semana. “Él se pone por encima de un equipo de futbol en lugar de ser servicial a los jugadores. En definitiva el entrenador tiene que ayudar a que un jugador crezca, que un equipo crezca”, cerró La Torre.

Los números de Fernando Gago en Chivas y en Boca

Fernando Gago llegó en el 2024 a Chivas, no logró ningún título, disputó 38 partidos de los cuales ganó 17, empató en 9, perdió en 12 y alcanzó un 52,63 por ciento de efectividad, según lo informado por ESPN. Desde que llegó a Boca no logró ningún campeonato, disputó 19 juego de los cuales ganó ocho, empató siete y perdió cuatro.