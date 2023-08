Parece claro que las Chivas de Guadalajara han recuperado la memoria desde la llegada de Veljko Paunovic a la dirección técnica. El serbio le cambió la cara al Rebaño con su profesionalismo y su exigencia, por lo que la afición le guarda mucho respeto.

No obstante, en todos los clubes suele ocurrir que la afición no entiende o no comparte algunas decisiones del entrenador. Veljko Paunovic ya aclaró que pretende hacer rotaciones para que todos puedan mostrarse y la competitividad saque lo mejor de cada uno.

En las últimas convocatorias, además de Isaac Brizuela, otro jugador se ha quedado fuera y parece estar relegado en la consideración del cuerpo técnico. Se trata de Ronaldo Cisneros, quien ha perdido terreno ante Daniel Ríos, en una decisión que a muchos les resulta incomprensible.

Ronaldo Cisneros volvió a quedar afuera de la convocatoria (Imago7)

Cisneros ya jugó en este torneo e incluso marcó un gol en la victoria 3-1 ante San Luis. Sin embargo, Paunovic cree que es momento de ver en acción a Daniel Ríos, por lo que en redes sociales muchos aficionados se mostraron disgustados con esta decisión.

Afición reclama por Ronaldo Cisneros