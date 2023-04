Isaác Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, pronunció la noche del sábado un emotivo propósito para sus compañeros tras la victoria 4-1 sobre Mazatlán en el Estadio Akron, para sellar el boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El volante del Rebaño Sagrado es uno de los pocos que se mantienen en la plantilla del equipo que avanzó directo a la Fiesta Grande y coronó el Clausura 2017. Brizuela salió como suplente para sellar la goleada y anotar por primera vez desde el 20 de noviembre de 2021, cuando le marcó a Puebla en la fase de reclasificación.

El Cone Brizuela, aún sobre el césped del Estadio Akron, platicó en exclusiva con Claros Sports y reconoció sentirse: “muy contento, muy feliz; primero por el paso del equipo, después obviamente por marcar un gol. No me había tocado tener tanta participación por la lesión, ahora de a poco he ido agarrando minutos“.

El mediocampista del Guadalajara añadió que “mis compañeros lo están haciendo bastante bien, los que hemos entrado nos hemos visto de la misma manera; eso habla del gran trabajo que tenemos, que no nos relajamos, que los titulares saben que venimos apretando y que queremos competir para que el equipo se vea muy bien, como lo ha hecho hasta ahora“.

El propósito de Brizuela para la Liguilla

El Conejito refirió a Claro Sports que “ahorita toca disfrutar, tenía tiempo que no entrábamos de esta manera, disfrutar moderadamente. Sabemos que en dos semanas se viene Liguilla, hay que prepararnos“.

Brizuela recordó que “el siguiente fin de semana creo que se va a buscar un partido para seguir en competencia, para no bajar ritmo“. Por lo que advirtió a sus compañeros que “lo hemos dicho, cuando entras a Liguilla hay que aspirar a todo, hay que ir paso a paso; pero muy contento por el accionar de todos mis compañeros“.

