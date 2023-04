Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reveló la misión o más bien, el sacrificio que le exigió el director técnico Veljko Paunovic para sostener la titularidad y que le ha permitido potenciar su desempeño en este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El canterano del Rebaño Sagrado platicó esta semana con Claro Sports en la previa del compromiso frente a Mazatlán en el Estadio Akron, el sábado, en el marco de la Jornada 17 y última de la ronda regular del Clausura 2023, por lo que confesó todo lo que pide el estratega del mediocampo rojiblanco.

Chivas colecciona 31 puntos tras 16 fechas cumplidas del calendario y busca cerrar con un triunfo sobre los cañoneros la ronda eliminatoria, para quedarse con uno de los cuatro boletos directos a la Liguilla del Clausura 2023 y en este cambio radical, uno de los sacrificados ha sido el Nene Beltrán.

¿Cuál es la misión que Paunovic le encomendó?

Beltrán detalló a Claro Sports que “en el medio del campo lo más importante para el técnico Veljko (Paunovic) es dominar, tratar de controlarlo; que los equipos contrarios no tengan tanto control con el balón, presionarlos, tenerlos incómodos, que no puedan hacer jugar al equipo contrario al final, porque nosotros nos veamos mejor, en el sentido de estar robando más pelotas, de jugar más en campo rival, tener más la circulación de balón“.

El sacrificio de Beltrán por Chivas

El Nene reconoció a Claro Sports que “en este rol que he tenido y en que el profe me ha dado muchísima confianza, es tomar las riendas del equipo, para que a lo mejor mi pase no sea a gol, pero fácil puede abrir panoramas para mis delanteros y ahí se genere una jugada de peligro. Entonces, en esa función es controlar el mediocampo para que mi equipo pueda funcionar de la mejor manera“.

