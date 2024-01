La nueva etapa en las Chivas de Guadalajara no ha comenzado de la manera esperada. Por las primeras dos jornadas del Clausura 2024, el Rebaño primero empató ante Santos Laguna de manera agónica y luego cayó sin merecerlo en su visita a Tigres UANL. Un inicio complicado para el flamante entrenador rojiblanco, Fernando Gago, quien reemplazó en el banquillo al serbio Veljko Paunovic.

A su favor, Gago tiene el atenuante de que contó con muy poco tiempo para conocer y trabajar con la plantilla. Pasaron nada más que tres semanas desde el estreno oficial del estratega, hasta su debut en la Liga MX frente a los Guerreros. Seguramente, a medida que pasen los días y los jugadores puedan conocer mejor la idea del director técnico, Chivas podrá ir volviéndose un equipo más completo.

De hecho, en los dos compromisos disputados hasta el momento, el Rebaño no hizo mal las cosas. En ambos encuentros pagó caro el hecho de no poder aprovechar sus oportunidades, algo que sí hicieron sus rivales para ponerse en ventaja y trasladar la presión al elenco rojiblanco. Ante Santos Laguna se alcanzó el empate, pero ante Tigres no se pudo.

Afición de Chivas elogió el primer tiempo ante Tigres UANL

La prueba frente a un poderoso equipo como Tigres UANL era interesante para que el Rebaño midiera fuerzas. Los Felinos muy probablemente vuelvan a ser protagonistas del certamen, pues cuentan con una plantilla muy completa, repleta de perfiles diferentes y una buena mezcla entre experiencia y juventud. Por tal motivo, resultaba un interrogante ver cuál sería la postura del equipo conducido por Fernando Gago.

Pues bien, Chivas sorprendió a muchos por su intento de ser un equipo ofensivo aún en un Estadio muy difícil como lo es El Volcán, y ante un rival con la jerarquía de Tigres. El Rebaño presionó en campo rival, se animó a tener la pelota y así logró generar varias ocasiones de gol, principalmente en la primera mitad, momento en el que todos los aficionados se lamentaron no haber coronado esa buena actuación con una ventaja en el marcador. Luego, en su único remate a portería, los Auriazuales se encontraron con el 1-0.

Comienza a verse la idea de Gago en Chivas

El marcador resultó inmerecido y exagerado en favor de Tigres, pero en Chivas muchos tendrán motivos para ilusionarse con lo visto sobre el campo a pesar de la derrota. Por varios momentos se vieron rasgos de lo que pretende Gago para su equipo: mucha presión para imponerse en los balones divididos y recuperar rápido la posesión; paciencia para ir de a un lado al otro mientras aparecen los espacios; triangulaciones por las bandas y una finalización que de momento, sigue siendo el aspecto a mejorar.

El próximo viernes, en su visita a los Xolos de Tijuana por la tercera jornada del Clausura 2024, Chivas tendrá una nueva oportunidad de ir en busca de su primera victoria en el certamen. Dicho encuentro puede ser importante para Gago, ya que una derrota agregaría algo de presion al incipiente ciclo, pues el objetivo del Rebaño será acceder a la Liguilla de manera directa, tal y como hizo en los últimos dos torneos.