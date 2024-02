Después de dos años alejado de las canchas con motivo de lesiones de gravedad, este Clausura 2024 ha significado el regreso de José Juan Macías. El delantero pasó por momentos muy difíciles y pudo quitarse las ganas de volver a jugar. De hecho, fue titular en las primeras tres jornadas, donde dejó algunos detalles pero se mostró todavía algo falto de ritmo futbolístico.

Sin embargo, después de las tres titularidades, José Juan Macías dejó de formar parte no sólo del equipo titular, sino también de las convocatorias en sí. Muchos especularon con que se trataba de una recaída de su lesión, aunque el propio jugador desmintió aquello y aseguró que sólo estaba administrando las cargas por precaución. Pero los partidos pasan y JJ no reaparece.

El hecho de que Chivas no se haya comunicado al respecto con alguna especie de comunicado tampoco ayuda para frenar los rumores. Macías no integró las últimas convocatorias y la institución no dio explicación alguna. Incluso se esperaba que el delantero pudiera reaparecer en los últimos dos juegos ligueros, algo que finalmente no sucedió.

Gago aclaró la situación de Macías en conferencia de prensa

Luego del triunfo por 2-1 ante los Bravos de Juárez, a Fernando Gago le preguntaron sobre la situación de José Juan Macías. El entrenador argentino fue cauto y aclaró la situación: “JJ está en un proceso de ponerse bien, de buscar la mejor forma física. Lo vamos a necesitar y lo utilizaremos cuando esté listo”, dijo el estratega rojiblanco.

Macías no ha podido convertir desde su regreso a las canchas (Imago7)

De esta manera, Gago descarta que Macías se encuentre lesionado, como muchos pensaban. Sin embargo, el entrenador tampoco dio certezas sobre cuándo será el regreso del delantero, que comenzó como titular pero ahora tiene mucha más competencia tras la vuelta de Ricardo Marín y el fichaje de Cade Cowell.

¿Macías fue titular porque no quedó más remedio?

Otra explicación puede ser que durante las primeras jornadas del torneo, Macías era prácticamente el único delantero a disposición de Gago. Parece claro que al argentino no le convence Ronaldo Cisneros, quien varias veces no estuvo entre los convocados. Y Armando González apenas debuta, por lo que hubiese resultado apresurado mandarlo a la cancha casi sin adaptación, en un puesto donde todos iban a exigirle goles de inmediato.

Gago tiene ahora a Ricardo Marín y Cade Cowell como principales opciones de ataque (Imago)

Cabe recordar que durante las titularidades de Macías, Chivas no podía contar con Ricardo Marín, quien se encontraba lesionado, mientras que Cade Cowell llegó con el certamen empezado y la decisión también fue que sumara minutos poco a poco. Ahora, con toda la plantilla a disposición, puede que Gago prefiera no acelerar la puesta a puno del JJ Macías.