Estos son los jugadores de Chivas que no irán al Tri por la negativa de Paunovic

Las Chivas de Guadalajara han sumado mejores resultados en este Torneo Clausura 2023 que en los anteriores seis años, pues cuentan con una suma de puntos que está cerca de igualar lo que hicieron en el 2017 cuando fueron campeones por última ocasión de la mano de Matías Almeyda, con lo cual varios elementos han sido observados por el entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca.

La mala noticia es que para el duelo de este 19 de abril contra Estados Unidos el técnico del Rebaño Sagrado, Veljko Paunović no tiene la menor intención de soltar tan fácilmente a sus futbolistas, ya que el encuentro no se realizará dentro de una Fecha FIFA y por lo tanto los clubes no están obligados a prestar a sus futbolistas, razón por la que ha iniciado una controversia, al menos antes de que se dé a conocer la lista para dicho compromiso.

La intención de Cocca es convocar a elementos de la Liga MX, pues los europeos tampoco recibirán permiso de sus equipos para viajar a Estados Unidos y tal parece que esta es la misma postura del entrenador de Chivas, quien sabe que en este mes de abril se juegan todo el torneo al disputar sus últimos partidos de campaña regular buscando el boleto para la Liguilla de manera directa.

Los jugadores de Chivas que no irían al Tri por negativa de Paunovic

En este sentido, los elementos que se quedarían sin ir al Tricolor serían: Fernando Beltrán, Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda, Roberto Alvarado y tal vez Victor Guzmán y Alan Mozo: “No me quiero adelantar a los hechos y saber esa lista para ver qué jugadores serán llamados, en caso de que cualquiera será llamado, eso cambiaría la disponibilidad de nuestro plantel en un momento del campeonato que es decisivo, por lo tanto yo pienso que en ese aspecto hay que ver cuando llegue el momento”.

“Pero para ser sincero, creo que FIFA determina muy claramente las fechas de cuando los jugadores se tienen que dejar ir con Selección y hay otras fechas que no, y cuando estamos jugando el último tramo de la temporada, tenemos que tener a nuestros mejores jugadores con nosotros, pero ya veremos qué pasa más adelante, pero siempre es un orgullo representar a la selección”, comentó el serbio ante la prensa el viernes pasado.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!